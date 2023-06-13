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Haberler Galeri Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

"Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belirlendi. Diğer yandan asgari ücretli bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanacak mı? sorusun yanıtı merak ediliyor. Peki, Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 18:48
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Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

"Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında emeklilerin hesaplarına bayram ikramiyesi ödenecek. Asgari ücretli çalışanlar bayram ikramiyesi için detaylar merak ediliyor. Peki, Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

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Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SONA ERDİ: İLK AÇIKLAMA TÜRK-İŞ'TEN

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'de toplandı. Her taraftan 5'er kişilik yetkili bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ev sahipliği yaptı.

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Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.

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Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

Asgari ücret toplantısı sona erdi. Kritik toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. İlk açıklama TÜRK-İş'ten geldi:

TÜRK-İŞ: TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞIR BİR RAKAM İSTİYORUZ

TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Kısa sürede sonuçlansın istiyoruz" dedi.

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Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HÜKÜMETE DOĞRUDAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası hükümet yetkilileri burada işçi tarafına daha yakın konumda bulunuyor.