13 Haziran 2023, Salı
Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
"Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belirlendi. Diğer yandan asgari ücretli bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanacak mı? sorusun yanıtı merak ediliyor. Peki, Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 18:48
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