Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SONA ERDİ: İLK AÇIKLAMA TÜRK-İŞ'TEN

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'de toplandı. Her taraftan 5'er kişilik yetkili bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ev sahipliği yaptı.