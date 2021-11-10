2022 asgari ücret ne kadar olur | Milyonları yakından ilgilendiren karar! Hükümet yeni bir çalışma başlattı

2022 asgari ücret ne kadar olur | 2022 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücrette önemli bir artışa hazırlanan hükümet yeni bir düzenleme hazırlığında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, asgari ücretten vergi alınmaması için çalışma yaptıklarını bildirdi. Bakan Bilgin ayrıca; EYT ve 3600 ek gösterge konularında da son dakika açıklamaları yaptı.