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2022 asgari ücret ne kadar olur | Milyonları yakından ilgilendiren karar! Hükümet yeni bir çalışma başlattı

2022 asgari ücret ne kadar olur | 2022 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücrette önemli bir artışa hazırlanan hükümet yeni bir düzenleme hazırlığında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, asgari ücretten vergi alınmaması için çalışma yaptıklarını bildirdi. Bakan Bilgin ayrıca; EYT ve 3600 ek gösterge konularında da son dakika açıklamaları yaptı.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:38
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2022 asgari ücret ne kadar olur | Milyonları yakından ilgilendiren karar! Hükümet yeni bir çalışma başlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

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2022 asgari ücret ne kadar olur | Milyonları yakından ilgilendiren karar! Hükümet yeni bir çalışma başlattı

"EYT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bilgin, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. "Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor.

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2022 asgari ücret ne kadar olur | Milyonları yakından ilgilendiren karar! Hükümet yeni bir çalışma başlattı

"Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" diyen Bilgin, maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceklerini kaydetti. Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız" diye konuştu.

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2022 asgari ücret ne kadar olur | Milyonları yakından ilgilendiren karar! Hükümet yeni bir çalışma başlattı

Asgari ücret tespitine ilişkin meslek gruplarının beklentilerinin saptanacağını kaydeden Bilgin, farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını, araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

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2022 asgari ücret ne kadar olur | Milyonları yakından ilgilendiren karar! Hükümet yeni bir çalışma başlattı

ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ KALKABİLİR

Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağı bilgisini veren Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" yanıtını verdi.