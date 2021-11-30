30 Kasım 2021, Salı
Asgari ücret için kritik tahmin! "3.500 ile 3.700 arasında bir rakam..." 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret için kritik tahmin! "3.500 ile 3.700 arasında bir rakam..." 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık Çarşamba günü toplanacak. Asgari ücret zam oranı için flaş tahminler ortaya atılıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret tahminini açıkladı. İşte, 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 21:59
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