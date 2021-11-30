Asgari ücret için kritik tahmin! "3.500 ile 3.700 arasında bir rakam..." 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 lira olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.