30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücret için kritik tahmin! "3.500 ile 3.700 arasında bir rakam..." 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret için kritik tahmin! "3.500 ile 3.700 arasında bir rakam..." 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret için kritik tahmin! "3.500 ile 3.700 arasında bir rakam..." 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık Çarşamba günü toplanacak. Asgari ücret zam oranı için flaş tahminler ortaya atılıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret tahminini açıkladı. İşte, 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 21:59
  • 1
  • 12
Asgari ücret için kritik tahmin! 3.500 ile 3.700 arasında bir rakam... 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

1 Aralık'ta yeni yılın ilk asgari ücret görüşmesi yapılacak. Milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranları için gözler çıkacak karara çevrildi. Ocak ayı yaklaşırken asgari ücret ile ilgili tahminlerde ortaya atılmaya devam ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret tahminini açıkladı. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Asgari ücret için kritik tahmin! 3.500 ile 3.700 arasında bir rakam... 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETİ 15 KİŞİLİK KOMİSYON BELİRLEYECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

  • 3
  • 12
Asgari ücret için kritik tahmin! 3.500 ile 3.700 arasında bir rakam... 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

FARUK ERDEM'DEN FLAŞ TAHMİN: BU RAKAM YÜKSELEBİLİR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret tahminini açıkladı. Erdem, "Benim tahminim 1 Aralık'ta belki rakamda duyabiliriz. Bu sene ilk toplantıda belirlenecek gibi." ifadelerini kullandı. Bu senenin farklı olduğunun altını çizen Erdem, "4 bin TL rakamları dolaşıyor. 3.500 ile 3.700 arasında bir rakam gelir diye düşünüyorum ama vergi destekleriyle başka desteklerle bu rakam yükselebilir." dedi.

  • 4
  • 12
Asgari ücret için kritik tahmin! 3.500 ile 3.700 arasında bir rakam... 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET İÇİN VERGİ İNDİRİMİ MASADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranının enflasyonun üzerinde olacağı mesajını verirken görüşmelerde vergi indirimi dahil birçok seçenek masada olacak

Bakan Bilgin, toplumun beklentilerine karşılık verecek bir asgari ücret konusunda işçi kesimi ile uzlaşı içinde oldukları mesajı verirken güçlü bir zam beklentisi oluştu. Hükümet asgari ücreti yukarı çıkarmak için vergiler dâhil çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

  • 5
  • 12
Asgari ücret için kritik tahmin! 3.500 ile 3.700 arasında bir rakam... 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 lira olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.