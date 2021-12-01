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Haberler Galeri 16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...

16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...

16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya... Üç ülke tarafından yapılan duyurulara göre yurt dışında çalışmak üzere toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapılacak. Özellikle pandemi döneminde iş bulma sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, fırsatı değerlendirmek istiyor. Çalışma hayatını yurt dışında sürdürmek isteyenler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Kanada, Almanya Finlandiya işçi alımları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 00:24
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16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...

Yurt dışında çalışmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Koronavirüs pandemisi iş arayışında olanlar, iş bulma konusunda gelen açıklamaları yakından takip ediyordu. Vatandaşlar soluğu İŞKUR gibi kurumlarda alırken, bir haber de yurt dışından geldi. Buna göre Kanada, Almanya ve Finlandiya'da toplamda 1 milyondan fazla bir işçi alımı yapılacak. İşçi alımları için başvuru şartları merak ediliyor. İşte, Kanada, Almanya Finlandiya...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...

16 BİN TL İLE 25 BİN TL ARASI DEĞİŞEN MAAŞLAR!

Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar konuyu araştırırken, 3 ülke toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı duyurusunda bulundu. Alım yapan ülkeler arasından Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da ise 30 bin işçi alınacak.

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16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...

Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia eyaletleri olarak biliniyor. Kanadalı işletmelerinin %64'ünün iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemediği bilinmekte. Bu sebeple yapılan araştırmalar 732 bine yakın işçinin alınması gerektiğini işaret etmişti.

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16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...

Sektörler arasından en çok sağlık sektöründe elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü de bir diğer ihtiyaç duyulan alanlardan oldu. Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandeminin ardından sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçi ihtiyacı meydana geldi. Kanada'da ayrıca tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.

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16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...

İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Pek çok farklı sektörde işçi alımına ihtiyaç duyan Kanada'ya iş başvurusunda nasıl bulunulacağı henüz açıklanmadı.