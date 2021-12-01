01 Aralık 2021, Çarşamba
16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...
16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya... Üç ülke tarafından yapılan duyurulara göre yurt dışında çalışmak üzere toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapılacak. Özellikle pandemi döneminde iş bulma sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, fırsatı değerlendirmek istiyor. Çalışma hayatını yurt dışında sürdürmek isteyenler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Kanada, Almanya Finlandiya işçi alımları...
Giriş Tarihi: 01.12.2021 00:24 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 00:24
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10