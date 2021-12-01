16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...

Sektörler arasından en çok sağlık sektöründe elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü de bir diğer ihtiyaç duyulan alanlardan oldu. Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandeminin ardından sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçi ihtiyacı meydana geldi. Kanada'da ayrıca tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.