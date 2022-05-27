HaberlerGaleri0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok | Artık zorunlu olacak
0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok | Artık zorunlu olacak
Düşük faizli kredi açıklamasının ardından konutta bir gecede yüz binlerce lira zam yapan 65 bin fırsatçı tespit edilirken, kira gelirleri ve fiyatlarına yönelik incelemeleri de derinleştirdi. Ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerini mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:21Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:36