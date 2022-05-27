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Haberler Galeri 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok | Artık zorunlu olacak

0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok | Artık zorunlu olacak

Düşük faizli kredi açıklamasının ardından konutta bir gecede yüz binlerce lira zam yapan 65 bin fırsatçı tespit edilirken, kira gelirleri ve fiyatlarına yönelik incelemeleri de derinleştirdi. Ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerini mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:36
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0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok | Artık zorunlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düşük faizli kredi açıklamasının ardından konutta bir gecede yüz binlerce lira zam yapan 65 bin fırsatçı tespit ederken, kira gelirleri ve fiyatlarına yönelik incelemeleri de derinleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok | Artık zorunlu olacak

Ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerini mercek altına alındı. İncelemelerde kredi tutarıyla konut satış bedeli arasında 40 kata ulaşan farklar belirlendi. Bakanlık ayrıca internetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getiriyor.

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0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok | Artık zorunlu olacak

VERGİ DAİRELERİ SEFERBER
Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı. Ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki bireysel olanlar da dâhil bütün satış fiyatları tek tek çıkarıldı.

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0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok | Artık zorunlu olacak

Tüzel kişiler de dâhil fiyatları kim artırdıysa algoritmayla ortaya kondu. Paket sonrası aykırı işlem yapanlar tespit edildi. İlk etapta bireysel de dâhil 65 bin usulsüz işlem belirlendi. Fahiş fiyat artışları tüketici hakları ihlali, vergi boyutu ile incelemeye alınıyor.

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0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok | Artık zorunlu olacak

KİRA GELİRLERİNE YAKIN TAKİP
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları ister nakit ister krediyle olsun aldıkları gayrimenkulleri gerçek bedelinden beyan etmeleri konusunda uyarırken, satın aldıkları müteahhit, emlakçı ya da inşaat firmasından mutlaka fatura almaları çağrısı yaptı.