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Asgari ücret için kritik günler! Asgari ücret zammı için devlet desteği artacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı heyecanla bekleniyor. İşçi sendikaları son toplantı öncesi bir araya geldi ve ortak karar aldı. Hak-İş, Türk-İş ve DİSK yaptığı ortak basın açıklamasında, 2 bin 578 TL talep ettiklerini duyurdu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay daha önce Türk-İş'in 2 bin 578 TL'nin altında bir teklifi değerlendirmeyeceğini söylemişti. Hak-İş ise 3 bin 200 TL istiyordu. Böylece işçi sendikaları Türk-İş'in rakamında uzlaşmış oldu. Masanın diğer tarafında yer alan işverenlerin temsilcisi TİSK ise ilk toplantıdan itibaren enflasyonun üstünde zam oranına sıcak bakmadığını ifade ediyor. TİSK ayrıca, 100 TL'lik devlet desteğini de 200 TL'ye çıkarmak istiyor. Asgari ücrette kritik haftaya girilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan süreci yakından takip ettiğini ifade etti. Erdoğan, son toplantı öncesi müdahalede bulunmayacaklarını açıklarken, "Konuşsunlar, inşallah biz de jestimizi yaparız" diyerek asgari ücret zammı için müjdeyi verdi. Peki, asgari ücrette devlet desteği nedir? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili A'dan, Z'ye tüm soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 13:41
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Asgari ücret için kritik günler! Asgari ücret zammı için devlet deste��i artacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için kritik haftaya girildi. 7 milyon işçiyi doğrudan, 3 milyon işçiyi dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammı, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve emekli maaşı gibi birçok konuda da vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Milyonların odaklandığı asgari ücret zammı için ilk 3 toplantı gerçekleşti. 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda başlayan toplantıların sonuncusu TİSK'in ev sahipliğinde 17 Aralık'ta yapıldı. Taraflar masaya teklif koymazken, TÜİK asgari ücret için raporunu sundu. İşçi sendikaları dün bir araya geldi ve ortak basın açıklamasında bulundu. Sendikalar 2 bin 578 TL asgari ücret istediklerini kamuoyu ile paylaştı. Sendikaların ardından bir açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Jestimizi yaparız" ifadeleri ile işçileri heyecanlandırdı. İşveren kanadı ise şimdilik bir açıklama yapmadı. Ancak toplantılarda enflasyon üzeri zamma sıcak bakmadıklarını dile getirmişlerdi. İşveren kanadı ayrıca devletin 100 TL'lik desteğinin artmasını da istiyor. Peki, asgari ücret zammı için devlet desteği artacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI

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Asgari ücret için kritik günler! Asgari ücret zammı için devlet desteği artacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İŞÇİ SENDİKALARI BİR ARAYA GELDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri en büyük sendika olan Türk-İş, işvereni ise TİSK temsil ediyor. Türk-İş ilk günden itibaren 2 bin 578 TL rakamında ısrarcı olurken, Hak-İş ve Disk farklı rakamlar vermişti. Dün bir araya gelen Türk-İş, DİSK ve Hak-İş zam konusunda birlik kararı aldı. Sendikaların teklifi Türk-İş'in dile getirdiği 2 bin 578 TL oldu.

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI

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Asgari ücret için kritik günler! Asgari ücret zammı için devlet desteği artacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İŞÇİ TARAFI SICAK BAKMIYOR

İşçileri komisyonda temsil eden TİSK'ten bir açıklama gelmedi. TİSK tüm açıklamalarını komisyon toplantısında yaptı. Burada yapılan açıklamalarda, enflasyonun üstündeki zamma sıcak bakılmadığı belirtildi. Gerekçe olarak işverenin rekabet gücünün düştüğü, Anadolu'da birçok işverenin bu ücretleri karşılayamayarak işçi çıkarımı yapma ihtimali gösterildi.

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI

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Asgari ücret için kritik günler! Asgari ücret zammı için devlet desteği artacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

DEVLET DESTEĞİNDE ARTIŞ İSTENDİ

TİSK ilk toplantıda asgari ücret ile ilgili değerlendirme yaparken, devlet desteğine dikkat çekti. Devletin 100 TL'lik desteğinin yetersiz geldiğini ifade eden TİSK, desteğin 200 TL'ye çıkarılmasını önerdi. TİSK'e henüz bir cevap gelmedi.

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Asgari ücret için kritik günler! Asgari ücret zammı için devlet desteği artacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

SON AÇIKLAMA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GELDİ

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, asgari ücret zam görüşmelerini yakından takip ettiklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, şu aşamada müdahil olmayacaklarını belirtirken, pazarlıkların durumuna göre hamle yapacaklarını söyledi. Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız" diyerek işçiye müjde verdi.