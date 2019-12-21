Asgari ücret için kritik günler! Asgari ücret zammı için devlet desteği artacak mı? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı heyecanla bekleniyor. İşçi sendikaları son toplantı öncesi bir araya geldi ve ortak karar aldı. Hak-İş, Türk-İş ve DİSK yaptığı ortak basın açıklamasında, 2 bin 578 TL talep ettiklerini duyurdu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay daha önce Türk-İş'in 2 bin 578 TL'nin altında bir teklifi değerlendirmeyeceğini söylemişti. Hak-İş ise 3 bin 200 TL istiyordu. Böylece işçi sendikaları Türk-İş'in rakamında uzlaşmış oldu. Masanın diğer tarafında yer alan işverenlerin temsilcisi TİSK ise ilk toplantıdan itibaren enflasyonun üstünde zam oranına sıcak bakmadığını ifade ediyor. TİSK ayrıca, 100 TL'lik devlet desteğini de 200 TL'ye çıkarmak istiyor. Asgari ücrette kritik haftaya girilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan süreci yakından takip ettiğini ifade etti. Erdoğan, son toplantı öncesi müdahalede bulunmayacaklarını açıklarken, "Konuşsunlar, inşallah biz de jestimizi yaparız" diyerek asgari ücret zammı için müjdeyi verdi. Peki, asgari ücrette devlet desteği nedir? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili A'dan, Z'ye tüm soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 13:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





