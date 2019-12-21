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SGK alacakları için son 10 gün! Rapor parası, doğum parası, çeyiz parası, emzirme parası nereden, nasıl alınır?
SGK üzerinden birçok alanda vatandaşlara ödeme yapılıyor. Ödeneklerin listesi oldukça geniş. Hasta bakımından, cenaze masraflarına, rapor ücretinden, doğum izni hatta emzirme izni ücretine kadar sosyal destek ödemeleri sunuluyor. Vatandaşlar bu ödemelerin birçoğundan ne yazık ki haberdar değil. 31 Aralık'a kadar SGK'ya başvurulmaması halinde binlerce TL kazanılmış hak silinecek. Peki, çeyiz, cenaze, hasta bakım, rapor, emzirme ücreti nasıl alınır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.12.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 14:16
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