Asgari ücret için ilk teklif 2526 TL! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için yapılacak ilk görüşmeye 4 gün kaldı. Hükümet ve sendikalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantıyı gerçekleştirecek. Sendikalar asgari ücretli için istediği maaşı iletecek, işveren ve hükümet kanadı da rakamı değerlendirip bir rakam belirtecek. Asgari ücret zammı için konuşulan oran yüzde 15... Enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından yüzde 12 olarak tahmin edildi. Yeni Ekonomi Programı'nda da benzer tahminde bulunuldu. AK Parti yönetiminde 10 yıldır enflasyonun altında zam yapılmadı. Zam oranının enflasyonun üstünde tutulması ilke edinildi. Geride bıraktığımız yıl yüzde 24 enflasyon seviyesine ulaşılırken, asgari ücret zammı yüzde 26 oldu. Bu yıl da beklentiler ışığında yüzde 15 zam yapılması öngörülüyor. Ancak işçi sendikaları yüzde 25'in üzerinde zam talep ediyor. Türk-İş asgari ücret için 2 bin 526 TL rakamının verilmesini istiyor. Pazarlıklar 2 Aralık Pazartesi günü başlayacak, 1 Ocak 2020'de ilk zamlı maaş hesaplara yatacak. Peki, asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





