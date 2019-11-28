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Asgari ücret için ilk teklif 2526 TL! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için yapılacak ilk görüşmeye 4 gün kaldı. Hükümet ve sendikalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantıyı gerçekleştirecek. Sendikalar asgari ücretli için istediği maaşı iletecek, işveren ve hükümet kanadı da rakamı değerlendirip bir rakam belirtecek. Asgari ücret zammı için konuşulan oran yüzde 15... Enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından yüzde 12 olarak tahmin edildi. Yeni Ekonomi Programı'nda da benzer tahminde bulunuldu. AK Parti yönetiminde 10 yıldır enflasyonun altında zam yapılmadı. Zam oranının enflasyonun üstünde tutulması ilke edinildi. Geride bıraktığımız yıl yüzde 24 enflasyon seviyesine ulaşılırken, asgari ücret zammı yüzde 26 oldu. Bu yıl da beklentiler ışığında yüzde 15 zam yapılması öngörülüyor. Ancak işçi sendikaları yüzde 25'in üzerinde zam talep ediyor. Türk-İş asgari ücret için 2 bin 526 TL rakamının verilmesini istiyor. Pazarlıklar 2 Aralık Pazartesi günü başlayacak, 1 Ocak 2020'de ilk zamlı maaş hesaplara yatacak. Peki, asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:08
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Asgari ücret için ilk teklif 2526 TL! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak?

Asgari ücret zam görüşmeleri 2 Aralık Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında başlıyor. Hükümetin ev sahipliğindeki ilk görüşme öncesi taraflar çalışmalarını sürdürüyor. Enflasyon oranı, asgari ücret zam oranı için büyük öneme sahip. Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahmini yüzde 12 olarak belirlenirken, Yeni Ekonomi Programı da benzer rakamların üzerinde duruyor. Enflasyonda önümüzdeki yıl tek haneli rakamlar hedeflenirken, bu yıl işçiye yine enflasyonun üstünde zam yapılması bekleniyor.

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Asgari ücret için ilk teklif 2526 TL! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak?

Geride bıraktığımız yıl enflasyon yüzde 24 seviyelerine çıkmış, hükümet yüksek enflasyona rağmen işçiyi mağdur etmemişti. Yüzde 26 zam ile asgari ücret AGİ dahil net olarak 2020 TL olmuştu. Asgari ücret zammı memnuniyetle karşılanırken, 2020 yılında da enflasyonun üstünde zam talebi var.

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Asgari ücret için ilk teklif 2526 TL! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak?

Son 10 yıldır enflasyonun altında zam oranı belirlenmezken, beklentiler ışığında yüzde 15 zam öngörülüyor. İşçinin maaşına yüzde 15 zam yapılması halinde asgari ücret net olarak 2 bin 323 TL'yi bulacak. Ancak birçok kesimde 2 bin 500 TL asgari ücret teklifinin olabileceği de belirtiliyor.

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Asgari ücret için ilk teklif 2526 TL! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ BELLİ OLDU

2 Aralık Pazartesi günü taraflar arasında yer alacak olan Türk-İş Sendikası 2020 yılında asgari ücretin 2 bin 526 TL olması gerektiğini savunuyor. Türk-İş'in istediği zam oranı yüzde 25'e tekabül ediyor.

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Asgari ücret için ilk teklif 2526 TL! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak?

Komisyonda Türk-İş adına işçileri Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat temsil edecek. Türk İş'in yoksulluk araştırmasına dikkatleri çeken Irgat, 2020 yılında asgari ücretin en az 2 bin 526 lira olması gerektiğini söyledi..