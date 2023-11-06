Asgari ücret için geri sayım başladı! 85 milyonun geliri artacak | 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni tahminler ortaya çıktı

İş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamıyor, sosyal yardım nedeniyle bir indirim yapılamıyor. Asgari ücrete yapılan artış özel sektör ve kamu çalışanlarının yeni yıl zammında da belirleyici oluyor.

Asgari ücrete yeni yıl zammı başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle: