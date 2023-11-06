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Asgari ücret için geri sayım başladı! 85 milyonun geliri artacak | 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni tahminler ortaya çıktı

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Temmuzda yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücret, memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya yükselecek. 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa 15 bin 735 lira olacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.11.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 07:12
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Asgari ücret için geri sayım başladı! 85 milyonun geliri artacak | 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni tahminler ortaya çıktı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık başında toplanacak. Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.

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Asgari ücret için geri sayım başladı! 85 milyonun geliri artacak | 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni tahminler ortaya çıktı

Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 735 lira olacak.

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Asgari ücret için geri sayım başladı! 85 milyonun geliri artacak | 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni tahminler ortaya çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Komisyon'da tercihiniz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde olacak" sözleri de enflasyonun altında bir artış yapılmayacağına işaret ediyor.

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Asgari ücret için geri sayım başladı! 85 milyonun geliri artacak | 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni tahminler ortaya çıktı

Asgari ücret zammı çalışma ve sosyal güvenlikte bir çok ödeme kalemini de beraberinde yükseltiyor. Çalışanlara bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenen asgari ücret altında ücret ödemesi yapılamıyor.

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Asgari ücret için geri sayım başladı! 85 milyonun geliri artacak | 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni tahminler ortaya çıktı

İş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamıyor, sosyal yardım nedeniyle bir indirim yapılamıyor. Asgari ücrete yapılan artış özel sektör ve kamu çalışanlarının yeni yıl zammında da belirleyici oluyor.

Asgari ücrete yeni yıl zammı başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle: