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Asgari ücret için geri sayım başladı! 85 milyonun geliri artacak | 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni tahminler ortaya çıktı
Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Temmuzda yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücret, memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya yükselecek. 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa 15 bin 735 lira olacak.