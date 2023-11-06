Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor! Hedef 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan öncelikle ve özellikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi'nin hayata geçireceğini açıkladı. Bakan Işıkhan, yeni sistemde hedefin 2028 yılına kadar 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam olduğunu belirtti.

Sabah Giriş Tarihi: 06.11.2023 06:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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