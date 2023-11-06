06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor! Hedef 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam

Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor! Hedef 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan öncelikle ve özellikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi'nin hayata geçireceğini açıkladı. Bakan Işıkhan, yeni sistemde hedefin 2028 yılına kadar 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam olduğunu belirtti.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.11.2023 06:27
  • 1
  • 11
Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor! Hedef 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam hedefi kapsamında gençler başta olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemini hayata geçireceklerini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor! Hedef 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam

Bakan Işıkhan, sahadan çokça talep gelen iş arama, işbaşı eğitim programları, meslek danışmanlığı, mesleki kursları da kapsayan aktif işgücü hizmetlerinin kapsamını genişleteceklerini duyurdu.

  • 3
  • 11
Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor! Hedef 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam

YARDIM ALANA İŞVERENE TEŞVİK

Sosyal yardım alanlar İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlarına, meslekli eğitim, işbaşı programları ve açık işler aracılığıyla istihdama yönlendirilecek. Sosyal yardım alanlara yönelik iş arama desteği uygulamaları yaygınlaştırılacak. Düzenli yardım alanları istihdam eden işverenin sigorta primini devlet karşılayacak.

  • 4
  • 11
Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor! Hedef 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam

Genç girişimcileri yenilikçi buluşlara yönlendiren hibe destekleri aratacak. Uzaktan, hibrit, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri yaygınlaşacak.

  • 5
  • 11
Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor! Hedef 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam

Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak. Sosyal destek sistemi fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde kurgulanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında işin niteliğine göre, "dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi uygulamalar başlayacak. İstihdam garantili kurslar artacak, kırsalda gençler için ilçe bazlı programlar düzenlenecek.