4D'li taşeron ve kamu işçilerine son dakika: 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...

Son dakika... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından açıklanacak taşeron işçi zam oranı için geri sayım sürüyor. İşçiler yeni yılda alacakları zam miktarını merak ediyor. 2021 yılına kısa süre kala 4D'li taşeron işçi maaşlarına yapılacak zam oranı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Tüm detaylara her zaman olduğu gibi ahaber.com.tr'den ulaşabileceksiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oranların açıklanması bekleniyor. İşte, 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...