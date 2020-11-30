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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron ve kamu işçilerine son dakika: 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15... 4D'li taşeron ve kamu işçilerine son dakika: 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...
Son dakika... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı taşeron işçilerin gündeminde yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala taşeron işçi maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. AÇSHB tarafından kısa süre sonra açıklanacak zam oranı için geri sayım sürüyor. kadroya geçen 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda sorgulamalar sürüyor. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 17:10
Son dakika... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından açıklanacak taşeron işçi zam oranı için geri sayım sürüyor. İşçiler yeni yılda alacakları zam miktarını merak ediyor. 2021 yılına kısa süre kala 4D'li taşeron işçi maaşlarına yapılacak zam oranı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Tüm detaylara her zaman olduğu gibi ahaber.com.tr'den ulaşabileceksiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oranların açıklanması bekleniyor. İşte, 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde.
Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.