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Haberler Galeri Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER

Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı etkileyecek olan asgari ücret zammında tablonun netleşmesi bekleniyor. Peki Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 09:46
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Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER

Gözler 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağında. Dolaylı ve doğrudan milyonlarca kişiyi etkileyen asgari ücrette bugün 2. toplantı gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan toplantısa Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Peki Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'de yapacak.

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Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

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Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

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Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER

Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.