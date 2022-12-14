Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER

Gözler 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağında. Dolaylı ve doğrudan milyonlarca kişiyi etkileyen asgari ücrette bugün 2. toplantı gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan toplantısa Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Peki Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta?