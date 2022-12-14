HaberlerGaleri Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER
Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı etkileyecek olan asgari ücret zammında tablonun netleşmesi bekleniyor. Peki Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak?