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Gabar artık petrolle anılacak! Türkiye'nin yeni petrol üssü: Jet yakıtı dahi yapılabiliyor
Şırnak'ta bir dönem adı terörle anılan Gabar Dağı artık petrol üretimiyle gündemde. TPAO tarafından başlatılan çalışmalar sonucu Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol rezervinden günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Şırnak Valisi Bilgin, Gabar'da bulunan petrolün ardından Cudi Dağı, Besta, Bestler-Dereler ve Kato Dağı'nda da sismik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yıllardır terör nedeniyle yeraltı kaynakları değerlendirilemeyen Şırnak yakın zamanda petrol üssüne dönüşecek" dedi.