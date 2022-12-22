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Gabar artık petrolle anılacak! Türkiye'nin yeni petrol üssü: Jet yakıtı dahi yapılabiliyor

Şırnak'ta bir dönem adı terörle anılan Gabar Dağı artık petrol üretimiyle gündemde. TPAO tarafından başlatılan çalışmalar sonucu Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol rezervinden günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Şırnak Valisi Bilgin, Gabar'da bulunan petrolün ardından Cudi Dağı, Besta, Bestler-Dereler ve Kato Dağı'nda da sismik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yıllardır terör nedeniyle yeraltı kaynakları değerlendirilemeyen Şırnak yakın zamanda petrol üssüne dönüşecek" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.12.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 07:01
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Gabar artık petrolle anılacak! Türkiye’nin yeni petrol üssü: Jet yakıtı dahi yapılabiliyor

TPAO tarafından başlatılan çalışmalar sonucu Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol rezervinden günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Yüksek gravitedeki petrol, tankerlerle işlenmek üzere Batman'a gönderiliyor.

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Gabar artık petrolle anılacak! Türkiye’nin yeni petrol üssü: Jet yakıtı dahi yapılabiliyor

Gabar'ın yanı sıra Cudi Dağı, Besta, Bestler-Dereler ile Kato Dağı'nda da sismik çalışmalar sürüyor. Şırnak Valisi Osman Bilgin, yıllardır terör nedeniyle yeraltı kaynakları değerlendirilemeyen Şırnak'ın petrol üssü olacağını söyledi.

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Gabar artık petrolle anılacak! Türkiye’nin yeni petrol üssü: Jet yakıtı dahi yapılabiliyor

Gabar, Cudi, Bestler, Kato, Besta bölgelerinin hep terörle anılan yerler olduğunu anımsatan Bilgin, "Ancak son dönemlerde verilen mücadele ile dağlardaki terörist sayısı yüzlerin altına indi.

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Gabar artık petrolle anılacak! Türkiye’nin yeni petrol üssü: Jet yakıtı dahi yapılabiliyor

Yaklaşık üç yıldır bu bölgede petrol arama çalışmalar yapılıyor. Sismik ve jeolojik çalışmalarla petrol bulunabilecek her noktada sondaj işlemi gerçekleştiriliyor.

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Gabar artık petrolle anılacak! Türkiye’nin yeni petrol üssü: Jet yakıtı dahi yapılabiliyor

Gabar bölgesinde yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonucu, çok verimli sonuçlar elde edildi. Şu an günde 5 bin 503 varil üretim yapılıyor. Bu üretilen petrol Batman'a taşınıyor.