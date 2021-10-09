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Maaşlarda artış yaşanacak! Onaylandığı an cepler bayram edecek! Öğretmen, polis, hemşire...
3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3600 ek gösterge için yeni adımlar atılmaya başladı. Milyonlarca memur atılan adımları yakından takip ediyor. Yürütülen çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişletildiğinde yeni maaş tutarları belirlenmiş olacak. Yeni taslak hazırlığı sonrasında sistem devreye girmiş olacak. Bu çalışma ile meslekler arası gösterge dengesizliği giderilmiş olacak. İşte, 3600 ek gösterge hakkında son durum...