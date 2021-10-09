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Maaşlarda artış yaşanacak! Onaylandığı an cepler bayram edecek! Öğretmen, polis, hemşire...

3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3600 ek gösterge için yeni adımlar atılmaya başladı. Milyonlarca memur atılan adımları yakından takip ediyor. Yürütülen çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişletildiğinde yeni maaş tutarları belirlenmiş olacak. Yeni taslak hazırlığı sonrasında sistem devreye girmiş olacak. Bu çalışma ile meslekler arası gösterge dengesizliği giderilmiş olacak. İşte, 3600 ek gösterge hakkında son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021 21:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 21:33
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Maaşlarda artış yaşanacak! Onaylandığı an cepler bayram edecek! Öğretmen, polis, hemşire...

Maaşlarda artış yaşanacak. Onaylandığı an cepler bayram edecek. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi meslekler gösterge dengesizliğini giderecek 3600 ek gösterge için açıklamayı bekliyor. Ağustos ayında milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme için detaylar belli oldu. Hal böyle olunca 3600 ek gösterge için yeni gelişmeler merak edilmeye başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili talimatları verdiğini açıkladı. Taslak hakkında son karara varıldığında sistem devreye girecek. İşte, 3600 ek gösterge hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlarda artış yaşanacak! Onaylandığı an cepler bayram edecek! Öğretmen, polis, hemşire...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki günlerde Memur-Sen yöneticilerini kabulünde söz konusu yasal çalışmanın 2022'de tamamlanacağını söylemiş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e bu konuyla ilgili talimatı vermişti. Önceki gün yaptığı konuşmada da yasanın 2022 yılı içinde tamamlanacağını tekrarladı.

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Maaşlarda artış yaşanacak! Onaylandığı an cepler bayram edecek! Öğretmen, polis, hemşire...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor.

Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

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Maaşlarda artış yaşanacak! Onaylandığı an cepler bayram edecek! Öğretmen, polis, hemşire...

Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun ise unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

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Maaşlarda artış yaşanacak! Onaylandığı an cepler bayram edecek! Öğretmen, polis, hemşire...

DAHA ÖNCE KAPSAM NASILDI?

3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile neler değişecek