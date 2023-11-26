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Haberler Galeri 5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet'ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...

5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet'ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...

1,2,3,4,5 kişilik hanelere para yardımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iş birliği içinde ödenen evde bakım maaşı, Kasım ayı için hesaplara yatmaya başladı. Söz konusu ödemelerden yararlanmak isteyenler ise başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşte e-Devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 26.11.2023 19:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 19:21
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5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet’ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...

Aile Bakanlığı duyurdu! Kasım ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı! Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı bulunan bireylerin evde bakımını üstlenen kişilere maddi destek sağlamak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen bir yardım programıdır. Başvuru yapmak isteyenler konuya ilişkin detayları sorguluyor. İşte evde bakım maaşı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet’ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...

2023 KASIM ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!

Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı Mahinur Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlarımız ve aileleri için sağladığımız Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık.

Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardım programlarımızı şeffaf bir anlayışla sürdürüyor, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz."

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5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet’ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...

MAAŞLAR HANGİ TARİHLERDE VERİLİYOR?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

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5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet’ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılı Ocak ayında 4 bin 336 TL'ye yükseltildi.

Yapılan Temmuz ara zammı ile birlikte ise evde bakım aylığı 5 bin 97 liraya çıktı.

2024 Ocak'ta ödemelerin yükselmesi bekleniyor...

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5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet’ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...

EVDE BAKIM AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuluyor. Bu yardımlardan en çok yararlanılanı ise evde bakım desteği. Bu yılın mayıs ayında çıkan evde bakım yardımı yönetmeliği ile destekten yararlanma şartları da değişti.