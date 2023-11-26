5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet’ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...

EVDE BAKIM AYLIĞI ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuluyor. Bu yardımlardan en çok yararlanılanı ise evde bakım desteği. Bu yılın mayıs ayında çıkan evde bakım yardımı yönetmeliği ile destekten yararlanma şartları da değişti.



