HaberlerGaleri5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet'ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...
5 bin 97 TL ödeme son dakika duyuruldu! e-Devlet'ten başvuran her ay alacak! 1,2,3,4,5 kişilik hanelere maaş...
1,2,3,4,5 kişilik hanelere para yardımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iş birliği içinde ödenen evde bakım maaşı, Kasım ayı için hesaplara yatmaya başladı. Söz konusu ödemelerden yararlanmak isteyenler ise başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşte e-Devlet başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 19:19Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 19:21