Bağkur tescil affı olacak mı, var mı? Torba yasa son dakika! EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?" sorularının cevvapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diğer yandan 3. torba yasa gelip gelmeyeceğine yönelik detaylar da merak ediliyor. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?