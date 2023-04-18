Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | 7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40'lık artış tablosu! Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı!

Asgari ücret temmuzda ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabını merak ediliyor. Yıl iki kere yapılan artışlar 6 aylık enflasyon verisine göre belirleniyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Ayrıca asgari ücret zammı dolaylı yoldan kısa çalışma, işsizlik ödeneği gibi birçok ödeme etkiliyor. Peki asgari ücret ara zammı ne kadar? 2023 asgari ücret temmuzda kaç TL olacak?