18 Nisan 2023, Salı
Asgari Ücret Ara Zammı 2023 | 7 milyona Bayram ettirecek %20-30-40'lık artış tablosu! Net+brüt hesabı kalem kalem yapıldı!
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklinin taban maaşlarına yapılan düzenlemenin ardından gözler asgari ücrete gelecek olan ara zamma çevrildi. Ocak 2023 itibarıyla 8.500 TL olan asgari ücrete ara zam hesabı yapıldı. 10.000 sınırını aşacağı ön görülen maaşlar için örnek tablo çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:12
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