2023 Temmuz’da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? Son gelişmeler...

2023 TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ile ilgili en çok merak edilen ise zamla birlikte 2023 Haziran'ında yeni bir asgari ücretin tespit edilip edilmeyeceği. Yapılan açıklamalara baktığımızda bu yıl farklı bir model ile çalışıldığı görülüyor. Ancak henüz tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek açıklanmış değil. Eğer çift asgari ücret belirlenmesi kararı alınırsa zam oranları da değişecek.