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2023 Temmuz'da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? Son gelişmeler...

Asgari ücret 2023 zammında son viraja girildi. Psikolojik sınırın 8 bin TL, beklentinin ise 8.500 TL'ye çıktığı asgari ücrette en çok merak edilenlerden biri de, asgari ücrete tek mi yoksa iki mi zam yapılacağı oldu. Bugün açıklanması beklenen asgari ücrette üçüncü toplantı saat 14.00'te başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 Temmuz'da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:49
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2023 Temmuz’da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? Son gelişmeler...

Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Bugün gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından yeni asgari ücretin açıklanması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de yeni yılda ikinci bir zammın yapılıp yapılmayacağı oldu. Doğrudan 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 Temmuz'da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Temmuz’da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? Son gelişmeler...

2023 TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ile ilgili en çok merak edilen ise zamla birlikte 2023 Haziran'ında yeni bir asgari ücretin tespit edilip edilmeyeceği. Yapılan açıklamalara baktığımızda bu yıl farklı bir model ile çalışıldığı görülüyor. Ancak henüz tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek açıklanmış değil. Eğer çift asgari ücret belirlenmesi kararı alınırsa zam oranları da değişecek.

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2023 Temmuz’da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? Son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmelerin çerçevesinin belirlendiği bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

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2023 Temmuz’da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? Son gelişmeler...

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

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2023 Temmuz’da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? Son gelişmeler...

BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.