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2023 Temmuz'da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? Son gelişmeler...
Asgari ücret 2023 zammında son viraja girildi. Psikolojik sınırın 8 bin TL, beklentinin ise 8.500 TL'ye çıktığı asgari ücrette en çok merak edilenlerden biri de, asgari ücrete tek mi yoksa iki mi zam yapılacağı oldu. Bugün açıklanması beklenen asgari ücrette üçüncü toplantı saat 14.00'te başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 Temmuz'da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? İşte haberin detayları...