16 Aralık 2021, Perşembe
14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 16 Aralık gününde arama motorlarında sorgulanıyor. 14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları merak ediliyor. Altın yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. ABD'den gelen FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Gram altın 850 lira seviyelerinde seyrederken, çeyrek altının satışı 1.385 lira seviyelerinde görülüyor. İşte; 16 Aralık canlı altın fiyatı!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 06:38
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