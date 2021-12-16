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Haberler Galeri 14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?

14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 16 Aralık gününde arama motorlarında sorgulanıyor. 14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları merak ediliyor. Altın yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. ABD'den gelen FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Gram altın 850 lira seviyelerinde seyrederken, çeyrek altının satışı 1.385 lira seviyelerinde görülüyor. İşte; 16 Aralık canlı altın fiyatı!

Giriş Tarihi: 16.12.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 06:38
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14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?

16 Aralık altın fiyatı ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın, 14-18-22 ayar bilezik fiyatları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Altın almak veya satmak isteyenler günlük altın fiyatını takip ediyor. Altında aylardır devam eden yükseliş grafiği hız kesmiyor. Bir önceki kapanışta, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 839 lira olmuştu. Günün ilk saatlerinde gram altının satış fiyatı 850 lira seviyelerinde oldu. İşte; 16 Aralık altın fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?

16 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altının satış fiyatı güne 854 lira seviyelerinden başladı. Çeyrek altında satış fiyatı ise 1.386 lira olarak göze çarpıyor.

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14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?

ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 839 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 838,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 839 liradan, 5 bin 529 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 550 liradan, 765,85 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 769,85 liradan, 5 bin 403 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 423 liradan, 2 bin 701 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 711 liradan ve bin 351 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 356 liradan satıldı.

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14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 844,87

Satış: 854,74

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14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?

ALTIN/ONS ($)

Alış: 1.777,33

Satış: 1.777,83