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Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...
Pandemi sürecinde sıfır araç talebi karşılanmakta zorluk çekiliyor. Dev firmalar, taleplerin araç talebine yetişemezken, ikinci el araba piyasası buna bağlı olarak artış gösteriyor. İkinci el fiyatlarının yüksek olması sonrasında vatandaşlar sıfır araçlara yöneliyor. Peki, Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:39
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