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Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...

Pandemi sürecinde sıfır araç talebi karşılanmakta zorluk çekiliyor. Dev firmalar, taleplerin araç talebine yetişemezken, ikinci el araba piyasası buna bağlı olarak artış gösteriyor. İkinci el fiyatlarının yüksek olması sonrasında vatandaşlar sıfır araçlara yöneliyor. Peki, Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:39
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Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...

ÖTV düzenlemesi sonrasında sıfır araç fiyatlarının alacağı son hal merak ediliyordu. Pandemi döneminde araba almak isteyenler ikinci el fiyalarının yüksek olması nedeniyle sıfır araçlara yöneldi. Araba hayali kuranlar kampanyaları sıklıkla araştırıyor. Eylül ayına girdiğimiz dönemde dev firmalar müşterilerine kampanya imkanı sunuyor. Peki, Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...

2020 EYLÜL ARABA KAMPANYALARI

Yeni bir araba alacaklar olan vatandaşlar tarafından sıfır araba kampanyaları Citroen markası için oldukça merak ediliyor. Citroen tarafından yapılan açıklamaya göre seçili Citroen modellerini 60 bin TL için 20 ay %0,99 faizle almak mümkün oluyor. Aynı zamanda Citroen markasının kredi kullanmak istemeyen müşterileri için de çeşitli sıfır araba kampanyaları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de seçili modellerde geçerli olan nakit indirimler oluyor.

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Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz imkanıyla satışa sunuluyor. Tüm modeller için ise 3 bin TL nakit alım indirimiyle yeni C5 Aircross SUV bütün Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor. Berlingo 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz ya da 30 bin TL için 12 ay 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyenlere de 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanabiliyor.

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Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...

Citroen C3 Aircross SUV, bütün modellerinde geçerli olacak şekilde 2 bin TL nakit alım indirimi ya da 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz imkanıyla yer alıyor. BlueHDi motor ile donatılan Citroen hafif ticari modellerine de 140 bin TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Sıfır araba fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ederken sıfır araba kampanyaları KIA markası için de merak ediliyor. Eylül ayında da ödemelerde erteleme sunan kampanya devam ediyor.

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Sıfır araçlar ne zaman gelecek? En uygun marka marka fiyat listesi...

Bu kapsamda Ceed, Rio, Sportage, Picanto, Niro, XCeed, Stonic ve Bongo için faiz fırsatları sunuluyor. KIA sıfır otomobil kampanyaları eylül ayında; Sportage, XCeed ve Niro eylül sonuna dek 100 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz imkanı sağlıyor. Stonic için ise eylül ayında 50 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz fırsatı tanınıyor. Eylül ayı sonuna dek Ceed, 70 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz fırsatı ile, Rio 50 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz ile, Picanto 40 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz imkanıyla sunuluyor.