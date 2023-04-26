26 Nisan 2023, Çarşamba
ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar araştırılıyor. 28 Nisan itibarıyla başlayacak olan alımlarda adaylar mülakatsız olarak alınacak. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar başvuru tarihleri yaklaşırken şartları öğrenmeye çalışıyor. Aile Destek Personeli (ASDEP) içerisine psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog gibi birçok branştan alım yapılacak. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 17:03
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23