ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere 4B kapsamında 2 bin 431 personel alımı gerçekleştireceğini aktardı. İlana ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. Branşlar, kadın ve erkek kontenjan sayıları bir bir çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Personeli (ASDEP) iş ilanına ilişkin tüm detaylar haberimizde...