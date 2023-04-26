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Haberler Galeri ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler?

ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar araştırılıyor. 28 Nisan itibarıyla başlayacak olan alımlarda adaylar mülakatsız olarak alınacak. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar başvuru tarihleri yaklaşırken şartları öğrenmeye çalışıyor. Aile Destek Personeli (ASDEP) içerisine psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog gibi birçok branştan alım yapılacak. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 17:03
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ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler? Destek personeli, tekniker...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere 4B kapsamında 2 bin 431 personel alımı gerçekleştireceğini aktardı. İlana ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. Branşlar, kadın ve erkek kontenjan sayıları bir bir çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Personeli (ASDEP) iş ilanına ilişkin tüm detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler? Destek personeli, tekniker...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 28 Nisan 2023 tarihinde bşalayacak 8 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyeerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.

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ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler? Destek personeli, tekniker...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

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ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler? Destek personeli, tekniker...

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

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ASDEP MÜLAKATSIZ personel alımı Başvuru 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 4B işçi alımı şartları neler? Destek personeli, tekniker...

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,