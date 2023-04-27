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Haberler Galeri 4500-3600 günle kısmi emeklilik imkanı! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... Annelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik!

4500-3600 günle kısmi emeklilik imkanı! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... Annelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıklamasının ardından özellikle kadınlar için getirilecek olan erken emeklilik ve prim destekleri araştırılmaya başlandı. Düzenleme ile birlikte ayrıca Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için 4500-3600 gün ile emekliğinde yolu açılacak. Peki ev hanımlarına prim desteği nasıl olacak? Annelere esnek emeklilik ve esnek çalışma detayları neler? İşte detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:46
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Annelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... BAĞ-KUR SSK’lıya 4500-3600 günle kısmi emeklilik!

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan dezavantajlı kesimleri önceleyen aile kurumunu korumaya yönelik birçok tedbir düzenlemesini açıkladı. Aile kurumunu korumak adına devrim niteliğinde olan bu düzenlemeler özellikle kadınlara çalışma hayatında birçok rahatlık sağlıyor. Annelere uzaktan çalışma ve esnek saat düzenlemesi gelecek. Ev hanımlarına yıllık 12.810 TL katkı ve yıpranma payı ile emeklilik hakkı gelecek. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Annelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... BAĞ-KUR SSK’lıya 4500-3600 günle kısmi emeklilik!

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan sosyal destekler dezavantajlı kesimleri korurken aynı zamanda kadınlar için önemli emeklilik avantajları da taşıyor.

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Annelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... BAĞ-KUR SSK’lıya 4500-3600 günle kısmi emeklilik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi özellikle sosyal tarafları önceleyen yenilikler içeriyor. Başta aile olmak üzere birçok kesimi destek kapsamına alan düzenlemeler önümüzdeki dönemde hayatımıza girecek.

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Annelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... BAĞ-KUR SSK’lıya 4500-3600 günle kısmi emeklilik!

Özellikle aile destek programı ile başta kadınlar ve gençler olmak üzere dezavantajlı kesimler koruma altına alınıyor. Kadınlar için getirilen erken emeklilik ve prim destekleri bu noktada önem kazanıyor.

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Annelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... BAĞ-KUR SSK’lıya 4500-3600 günle kısmi emeklilik!

PRİMLERİN ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN

Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak.