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Haberler Galeri Asgari ücrete ara ZAM kesinleşti! İlk rakam geldi, 11.484 TL hesabı ortaya çıktı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 21.43'ten 35'e kadar...

Asgari ücrete ara ZAM kesinleşti! İlk rakam geldi, 11.484 TL hesabı ortaya çıktı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 21.43'ten 35'e kadar...

Asgari ücretlinin Temmuz ara zammı için bekleyişi sürüyor. Emekli taban maaşında yaşanan artış sonrasında gözler diğer ödemelerde değişim yaşanıp yaşanmayacağına çevrilmişti. Temmuz ücretlerine yansıtılması beklenen ara zamda enflasyon oranları dikkate alınırken, refah payı da yansıtılacak. Asgari ücret maaş zammı içinde formüller ortaya çıktı. Hal böyle olunca, "Asgari ücret ara zammı ne kadar olacak? Asgari ücret maaş zammı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, asgari ücrete Temmuz formülleri!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 12:41
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Asgari ücrete ara ZAM kesinleşti! İlk rakam geldi, 11.484 TL hesabı ortaya çıktı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 21.43’ten 35’e kadar...

Asgari ücret maaş zammı için geri sayım başladı. Emekli taban maaşında yapılan artış sonrasında gözler asgari ücrete çevrilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete gerekli düzenlemenin yapılabileceği müjdesini vermişti. Hal böyle olunca, "Asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, konu hakkında detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete ara ZAM kesinleşti! İlk rakam geldi, 11.484 TL hesabı ortaya çıktı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 21.43’ten 35’e kadar...

Asgari ücrete ara zam sinyali verilmesi milyonları heyecanlandırdı. Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri alanları da yakından ilgilendiren ara zamda enflasyon belirleyici olacak.

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Asgari ücrete ara ZAM kesinleşti! İlk rakam geldi, 11.484 TL hesabı ortaya çıktı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 21.43’ten 35’e kadar...

Özellikle bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları dikkate alınırken, bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanacak aylık asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken ele alınacak kriterler arasında yer alacak.

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Asgari ücrete ara ZAM kesinleşti! İlk rakam geldi, 11.484 TL hesabı ortaya çıktı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 21.43’ten 35’e kadar...

NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

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Asgari ücrete ara ZAM kesinleşti! İlk rakam geldi, 11.484 TL hesabı ortaya çıktı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 21.43’ten 35’e kadar...

Bunun için Haziran sonunda ya da Temmuz ayı başında çalışmalar gerçekleştirilecek.