Asgari ücrete ara ZAM kesinleşti! İlk rakam geldi, 11.484 TL hesabı ortaya çıktı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 21.43'ten 35'e kadar...

Asgari ücretlinin Temmuz ara zammı için bekleyişi sürüyor. Emekli taban maaşında yaşanan artış sonrasında gözler diğer ödemelerde değişim yaşanıp yaşanmayacağına çevrilmişti. Temmuz ücretlerine yansıtılması beklenen ara zamda enflasyon oranları dikkate alınırken, refah payı da yansıtılacak. Asgari ücret maaş zammı içinde formüller ortaya çıktı. Hal böyle olunca, "Asgari ücret ara zammı ne kadar olacak? Asgari ücret maaş zammı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, asgari ücrete Temmuz formülleri!