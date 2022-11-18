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Haberler Galeri 2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...

2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...

Emekli Ocak zammı için hesaplamalar 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşmiş zam oranları duyurulacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi duyurusuna göre oran yüzde 68.06 olarak açıklandı. Tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.06 zam göründü. Hal böyle olunca, emekli Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli zammı belli oldu mu, açıklandı mı? İşte beklenti anketine göre güncel emekli maaş hesaplamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 19:04
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2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...

Son dakika haberleri... 2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo belli oldu. Taban maaş 4.132 TL. 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranmaya başladı. Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayı maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusuna maaş zammı uygulanacak. Diğer yandan ek iyileştirmeler de gündemde yer alıyor. Böylelikle 3.500 TL olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi bekleniyor. İşte, emekli ocak zammı için beklentiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...

YENİ ANKET GELDİ

Kasım ve Aralık verileri beklenirken, artışa ilişkin ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 68.06 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.06 olarak gerçekleşecek.

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2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 955 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 533 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 18.06 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 937 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 430 liraya çıkacak, taban aylığa tamamlanacak.

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2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Emeklilere bu oranlara ilave bir refah payı verilmesi bekleniyor. Eğer 10 puan ilave olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 28.06'yı bulacak. Ayrıca en düşük emekli aylığında da artış beklentileri bulunuyor.

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2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK

Mevcut maaş: 3.500,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.132,10 TL

Mevcut maaş: 3.600,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.250,16 TL

Mevcut maaş: 3.700,00 TL

Yüzde 18.06 zamlı maaş: 4.368,22 TL