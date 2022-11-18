18 Kasım 2022, Cuma
2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...
Emekli Ocak zammı için hesaplamalar 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşmiş zam oranları duyurulacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi duyurusuna göre oran yüzde 68.06 olarak açıklandı. Tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.06 zam göründü. Hal böyle olunca, emekli Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli zammı belli oldu mu, açıklandı mı? İşte beklenti anketine göre güncel emekli maaş hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 19:04
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