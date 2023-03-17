17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları KAZANANLARIN İSİMLERİ! Başakşehir, Esenler, Silivri...

Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları KAZANANLARIN İSİMLERİ! Başakşehir, Esenler, Silivri...

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ İstanbul kura takvimi yayınlandı. İstanbul TOKİ Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde kura çekilişinin ne zaman yapılacağı da belli oldu. Başvuruda bulunanlar, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:20
  • 1
  • 15
Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları KAZANANLARIN İSİMLERİ! Başakşehir, Esenler, Silivri...

TOKİ kura sonuçları açıklanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekişiliş heyecanı İstanbul'da yapılacak olan konutlarda devam ediyor. Başvuruda bulunanlar TOKİ Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları KAZANANLARIN İSİMLERİ! Başakşehir, Esenler, Silivri...
  • 3
  • 15
Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları KAZANANLARIN İSİMLERİ! Başakşehir, Esenler, Silivri...

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

  • 4
  • 15
Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları KAZANANLARIN İSİMLERİ! Başakşehir, Esenler, Silivri...

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 15
Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları KAZANANLARIN İSİMLERİ! Başakşehir, Esenler, Silivri...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler