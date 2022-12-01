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Haberler Galeri 1 Aralık Perşembe dolar, euro fiyatları son durum ne? Güne sakin başladı! 1 Dolar kaç TL? 1 Euro ne kadar?

1 Aralık Perşembe dolar, euro fiyatları son durum ne? Güne sakin başladı! 1 Dolar kaç TL? 1 Euro ne kadar?

Aralık ayına girmemiz ile birlikte artık yılın son ayında dolar ve euronun ne kadar artacağı ve yılı nasıl kapatacağı merak ediliyor. 1 Aralık itibarıyla Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:06
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1 Aralık Perşembe dolar, euro fiyatları ne kadar, kaç TL? Güne yatay başladı! 1 Dolar kaç TL? 1 Euro ne kadar?

1 dolar/euro ne kadar, kaç TL sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Aralık ayıyla birlikte 2022 yılına veda etmeye hazırlanırken döviz kurundaki son durum ve izleyeceği seyir merak konusu oldu. Peki 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 Aralık Perşembe dolar, euro fiyatları ne kadar, kaç TL? Güne yatay başladı! 1 Dolar kaç TL? 1 Euro ne kadar?

DOLAR GÜNE SAKİN BAŞLADI!

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,58-18,67 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında18,6350'den tamamladı.

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1 Aralık Perşembe dolar, euro fiyatları ne kadar, kaç TL? Güne yatay başladı! 1 Dolar kaç TL? 1 Euro ne kadar?

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 19,4750'den, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 22,5670'ten satılıyor.

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1 Aralık Perşembe dolar, euro fiyatları ne kadar, kaç TL? Güne yatay başladı! 1 Dolar kaç TL? 1 Euro ne kadar?

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 106,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,0450'den işlem görüyor.

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1 Aralık Perşembe dolar, euro fiyatları ne kadar, kaç TL? Güne yatay başladı! 1 Dolar kaç TL? 1 Euro ne kadar?

DOLAR DİĞER PARA BİRİMLERİNİN KARŞISINDA BASKILANIYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla doların diğer para birimleri karşısında baskılandığını bildirdi.