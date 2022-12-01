1 Aralık Perşembe dolar, euro fiyatları son durum ne? Güne sakin başladı! 1 Dolar kaç TL? 1 Euro ne kadar?

Aralık ayına girmemiz ile birlikte artık yılın son ayında dolar ve euronun ne kadar artacağı ve yılı nasıl kapatacağı merak ediliyor. 1 Aralık itibarıyla Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne?