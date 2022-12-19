19 Aralık 2022, Pazartesi
Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?
TOKİ Antalya kura çekim tarihi son zamanlarda en merak edilen konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekiminde 5. etap başlıyor. Antalya'da yaşayan vatandaşlar, kura çekim tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, TOKİ Antalya kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Antalya kura çekilişi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 22:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 22:31
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