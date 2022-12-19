Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?

TOKİ 20-25 ARALIK 2022 KURA TARİHLERİ!

TOKİ tarafından 5. etapta Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimiz için Sosyal Konut kuraları çekilecek. İlk Evim projesi kapsamında inşa edilecek 250 bin konut hakkında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kuraların Mart 2023'te son bulacağını söyledi.