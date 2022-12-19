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Haberler Galeri Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?

Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?

TOKİ Antalya kura çekim tarihi son zamanlarda en merak edilen konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekiminde 5. etap başlıyor. Antalya'da yaşayan vatandaşlar, kura çekim tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, TOKİ Antalya kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Antalya kura çekilişi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 22:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 22:31
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Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?

TOKİ Antalya kura çekim tarihi arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde beşinci etaba girildi. Peki, TOKİ Antalya kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Antalya kura çekimi isim isim liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?

ANTALYA TOKİ ARSA KURA SONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri başladı. Ancak Antalya TOKİ çekiliş tarihi henüz netlik kazanmadı.

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Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?

ANTALYA TOKİ ARSA KURA SONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri başladı. Ancak Antalya TOKİ çekiliş tarihi henüz netlik kazanmadı.

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Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak..

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Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?

TOKİ 20-25 ARALIK 2022 KURA TARİHLERİ!

TOKİ tarafından 5. etapta Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimiz için Sosyal Konut kuraları çekilecek. İlk Evim projesi kapsamında inşa edilecek 250 bin konut hakkında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kuraların Mart 2023'te son bulacağını söyledi.