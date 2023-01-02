%66.80 oranla zam kilidi açıldı! Emekli zamlı maaş tablosu güncellendi! 3.500 - 4.500 - 5.500 - 6.500 maaş alanlar! Refah payı, kümülatif artış...

Emekli ve memur maaş zammı için nefesler tutuldu. Ocak ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde gözler maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. TÜİK tarafından Aralık ayına ait enflasyon rakamları 3 Ocak Salı günü açıklanacak. Yeni rakamlar ile maaş hesaplaları güncellenecek. Diğer yandan beklenti anketi sonuçlarına göre tahminlerde günyüzüne çıkmaya başladı. Diğer yandan refah payı artışı, toplu sözleşme ve fark ödemeleri ile 2023 yılı kazançlı başlayacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte güncel maaş hesaplamaları!