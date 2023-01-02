%66.80 oranla zam kilidi açıldı! Emekli zamlı maaş tablosu güncellendi! 3.500 - 4.500 - 5.500 - 6.500 maaş alanlar! Refah payı, kümülatif artış...
Emekli ve memur maaş zammı için nefesler tutuldu. Ocak ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde gözler maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. TÜİK tarafından Aralık ayına ait enflasyon rakamları 3 Ocak Salı günü açıklanacak. Yeni rakamlar ile maaş hesaplaları güncellenecek. Diğer yandan beklenti anketi sonuçlarına göre tahminlerde günyüzüne çıkmaya başladı. Diğer yandan refah payı artışı, toplu sözleşme ve fark ödemeleri ile 2023 yılı kazançlı başlayacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte güncel maaş hesaplamaları!
Giriş Tarihi: 02.01.2023
13:44
SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı için detaylar son gelişmeler araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında maaş zammı netleşecek. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından emekli maaş hesaplamaları hız kazandı. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı belli oldu mu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 emekli maaş hesabı!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sözleşmeliye kadro, asgari ücret ve EYT müjdelerinin ardından sıra memurların ve emeklilerin zamlarına geldi. Memurların, emeklilerinin zam oranını gösterecek enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklanacak.2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına eklenecek farkı gösterecek.
5 AYDA NE ÇIKTI?
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.
ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA
İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.
TÜFE YÜZDE 66.80 ÇIKARSA
2022 yılı enflasyonunun yüzde 66.80 çıkması halinde de zam oranını belirleyecek 6 aylık TÜFE yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 18.27 olarak gerçekleşecek.