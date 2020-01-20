368 TL ek kazanç geliyor! Emekliye 2020 düzenlemesi yasalaşacak mı?

Emeklilere ek ödeme fırsatı geliyor. Emekli aylığı, ölüm aylığı gibi başlıklar altında 12.5 milyonu aşkın vatandaşa her ay ödeme yapılıyor. Bunun dışında emekli bayram ikramiyesi, enflasyon farkı gibi ödemeler de 12.5 milyon kişiye yapılıyor. Emekliler ile ilgili her geçen gün farklı çalışmalar gündeme geliyor. O çalışmalardan biri de 2020 emeklilik düzenlemesi oldu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek. Düzenlemenin içinde hastaya ve yaşlıya farklı zam gibi detaylar da yer alıyor. Peki, emekliye 2020 düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 13:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





