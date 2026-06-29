Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'nde haziran ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 1,04 artacağı öngörüldü.

Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayına yönelik aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişti.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 32,17'YE GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin ortalama beklentisine göre mayıs ayında yüzde 32,61 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.