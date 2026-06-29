Haziran ayı enflasyon rakamları ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. AA Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre haziranda tüketici fiyatlarının yüzde 1,04 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,17'ye gerilemesi bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'nde haziran ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 1,04 artacağı öngörüldü.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 1,04
Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayına yönelik aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişti.
YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 32,17'YE GERİLEMESİ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin ortalama beklentisine göre mayıs ayında yüzde 32,61 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 artış göstermişti.
2026 AYLARINA GÖRE ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
|Ay
|Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%)
|Aylık Beklenti (%)
|Gerçekleşme (%)
|Ocak
|23,73
|4,21
|4,84
|Şubat
|24,16
|2,87
|2,96
|Mart
|25,91
|2,40
|1,94
|Nisan
|28,16
|3,19
|4,18
|Mayıs
|29,40
|1,65
|1,71
|Haziran
|29,00
|1,04
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