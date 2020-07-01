HaberlerGaleriAltın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı. Uzmanlar, altının son 8 yılın zirvesine yakın olduğunu belirterek, hedefin 1.780 seviyesi olarak görüldüğü bildirildi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Yükseliş devam edecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte1 Temmuz canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.07.2020 09:14Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 09:18