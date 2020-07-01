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Haberler Galeri Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı. Uzmanlar, altının son 8 yılın zirvesine yakın olduğunu belirterek, hedefin 1.780 seviyesi olarak görüldüğü bildirildi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Yükseliş devam edecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte1 Temmuz canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 09:18
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Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bugün düğün sezonunun başlaması ile birlikte en çok aranılanlar arasında giren altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Altın son 8 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldı? Altında yükseliş sürecek mi? İşte 1 Temmuz canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

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Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, altın, günü 8 yılın zirvesine yakın ve ons başına 1.770,4 seviyesinde açarken, şu saatlerde yukarı yönlü hareketini sürdürmeye çalışmakta. 1.775 seviyesini test etmeye hazırlanan değerli madenin sonraki hedefi 1.780 olarak görülmekte. Olası düşüşlerde 1.767 seviyesinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 1.759 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir.

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Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN NE OLACAK?

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1778 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1792 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1765 ve 1755 destekleri test edilmek istenebilir."

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Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 390 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 390 bin liraya geriledi.