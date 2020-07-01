Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bugün düğün sezonunun başlaması ile birlikte en çok aranılanlar arasında giren altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Altın son 8 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldı? Altında yükseliş sürecek mi? İşte 1 Temmuz canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...