HaberlerGaleriArabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yılın ilk taksit ödemesi sona eriyor. Belirlenen tarihler aralığında MTV ödemesi yapmayanlara gecikme faizi uygulanıyor. MTV ödemelerinize faiz uygulanmaması için elinizi çabuk tutun. 2023 yılı 1. taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek. Peki, MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte haberin detayları...