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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yılın ilk taksit ödemesi sona eriyor. Belirlenen tarihler aralığında MTV ödemesi yapmayanlara gecikme faizi uygulanıyor. MTV ödemelerinize faiz uygulanmaması için elinizi çabuk tutun. 2023 yılı 1. taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek. Peki, MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:44
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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?

MTV 1. taksit ödeme ne zaman bitiyor sorusu araç sahipleri tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin ilk taksit ödemesinde son günlere girildi. 2023 yılının 1. taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek. Gecikme faizi ödememek için MTV'yi 31 Ocak'a kadar yatırmanız gerekiyor. Peki, MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?

MTV ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

MTV geç ödendiği takdirde aylık %1,4 gecikme faizi uygulanır. Zamanında ödenmeyen MTV'lerde ödenmesi gereken tutar her ay artar. Faiz ödememek için MTV'nin belirlenen tarihler aralığında yatırılması gerekiyor.

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?

MTV 1. TAKSİT ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

2023 yılı MTV 1. taksit ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri 31 Ocak Salı günü sona erecek.

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?

MTV SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?

İlk tescil tarihi 01.01.2018 öncesinde olan taşıtların 2023 MTV fiyatları tablodaki gibidir.