Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?

MTV 1. taksit ödeme ne zaman bitiyor sorusu araç sahipleri tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin ilk taksit ödemesinde son günlere girildi. 2023 yılının 1. taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona erecek. Gecikme faizi ödememek için MTV'yi 31 Ocak'a kadar yatırmanız gerekiyor. Peki, MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte cevaplar...