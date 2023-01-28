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Haberler Galeri Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...

Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...

Borç yapılandırma paketine ilişkin detaylar, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası müjdesini verdiği borç yapılandırma paketinin içeriği belli oldu. Kimlerin faydalanabileceği, hangi borçların kapsamda olduğu merak edilirken, kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, borç yapılandırma paketi hangi borçları kapsıyor? Kimler faydalanabilecek? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:57
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Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "borç yapılandırma paketi"nin detayları belli oldu. Kanun teklifi ile kamuya ödenmesi gereken borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler getiriliyor. Yapılandırılan borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Peşin ödemede yurt içi ÜFE tutarının %90'ından vazgeçilecek. İdari para cezalarının yapılandırılmasında asıl alacaktan %25 indirim yapılacak. İşte 2023 borç yapılandırma paketine ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ TBMM'DE!

Milyonları yakından ilgilendiren borç yapılandırma paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda 14 milyon vatandaşın 361 milyar liralık borcu yeniden yapılandırılacak.

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Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlediği basın toplantısı ile borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinin detaylarını açıkladı.

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Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...

Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü ve otoyol kaçış düzenlemeleri, adli para cezaları, üst kurullarca verilen idari para cezaları, Tütün Yasası kapsamına giren cezalar, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecri misiller, kaynak kullanımı destekleme prim borçları gibi tüm borçlar, yapılandırılarak ödenebilecek.

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Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...

SGK primleri, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme zamları gibi alacaklar da yapılandırma kapsamında.