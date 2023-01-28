Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...

Borç yapılandırma paketine ilişkin detaylar, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası müjdesini verdiği borç yapılandırma paketinin içeriği belli oldu. Kimlerin faydalanabileceği, hangi borçların kapsamda olduğu merak edilirken, kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, borç yapılandırma paketi hangi borçları kapsıyor? Kimler faydalanabilecek? İşte tüm detaylar...