Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ödeme tarihi... Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi... Ödeme tarihi... Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi...
Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre ödeme tarihleri, binlerce çiftçinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemeler ile ilgili bekleyiş sürüyor. Ödemeler hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 07.02.2021 23:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 23:12
Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi binlerce vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapılmıştı. 2021 yılında Şubat ayına girdiğimiz dönemde ödemelerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılı için takvim henüz açıklanmadı. 2021 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusu cevap bulduğu takdirde bunu ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz...
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz.
Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.