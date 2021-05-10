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Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...

Araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Tarih belli oldu ve fiyatlar ucuzlayacak. Araba tercihleri değişkenlik gösterirken, markalardan fiyat güncellemeleri geliyor. Pandemi döneminde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık nedeniyle ikinci el fiyatlarında artış yaşanmıştı. Tüketicilerin tercihleri gelişen teknoloji ile birlikte hızla değişiyor. Bu değişime otomobiller de ayak uydurdu. İşte, uzman isimlerin tahminleri...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 19:44
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Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...

Araba alacaklara müjde... Tarih verildi, yerle bir olacak. Uzman isimlerden dikkat çeken açıklamalar geliyor. Araba almak isteyenler fiyatların seyrini yakından takip ediyor. 2021 yılında sıfır araç üretiminin yeniden başlaması sonrasında araç satışlarında patlama yaşandı. Tüketicilerin tercihleri gelişen teknoloji ile birlikte hızla değişiyor. Bu değişime otomobiller de ayak uydurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...

Finansal analiz tahminlerine göre elektrikli otomobiller ve kamyonetler, 2027 yılına kadar geleneksel ve fosil yakıtla çalışan araçlardan daha ucuz olacak.

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Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...

Aynı zamanda, pil üretiminin maliyetinin azalması ve hükümetlerin iklim değişikliğine yönelik daha sıkı emisyon düzenlemeleri, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlara olan talebin hızla artmasını sağlayacak.

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Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...

Uzmanlar, şu anda orta büyüklükte bir elektrikli otomobilin vergi öncesi perakende fiyatının 33 bin 300 euro (yaklaşık 334 bin 344 lira), benzinli benzer bir otomobilin fiyatını ise 18 bin 600 euro (yaklaşık 186 bin 750 lira) olarak baz aldı. Ancak, uzmanlar 2026'da her ikisinin de yaklaşık 19 bin euroya (yaklaşık 190 bin 800 lira) mal olacağını ve ilerleyen yıllarda elktrikli araçların daha da ucuzlayacağını tahmin ediyor.

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Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...

Tahminlere göre, 2026 yılına kadar elektrikli sedanlar ve SUV'lar gibi daha büyük araçlar, benzinli ve dizel modeller kadar ucuza üretilecek. 2027 yılında ise bu araçlar, geleneksel yakıtlarla çalışan benzerlerinden daha ucuz olacak.