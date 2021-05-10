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Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...
Araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Tarih belli oldu ve fiyatlar ucuzlayacak. Araba tercihleri değişkenlik gösterirken, markalardan fiyat güncellemeleri geliyor. Pandemi döneminde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık nedeniyle ikinci el fiyatlarında artış yaşanmıştı. Tüketicilerin tercihleri gelişen teknoloji ile birlikte hızla değişiyor. Bu değişime otomobiller de ayak uydurdu. İşte, uzman isimlerin tahminleri...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 19:44Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 19:44