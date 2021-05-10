Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...

Uzmanlar, şu anda orta büyüklükte bir elektrikli otomobilin vergi öncesi perakende fiyatının 33 bin 300 euro (yaklaşık 334 bin 344 lira), benzinli benzer bir otomobilin fiyatını ise 18 bin 600 euro (yaklaşık 186 bin 750 lira) olarak baz aldı. Ancak, uzmanlar 2026'da her ikisinin de yaklaşık 19 bin euroya (yaklaşık 190 bin 800 lira) mal olacağını ve ilerleyen yıllarda elktrikli araçların daha da ucuzlayacağını tahmin ediyor.