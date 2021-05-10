1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi kişilere sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Sosyal yardımdan yararlanan vatandaşlar başvuru için nasıl sorgulama yapılacağı ve ödemenin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, 1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...