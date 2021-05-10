10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...

1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...

1100 TL yardım ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlara ödenen sosyal destek ödemesinin tarihi merak ediliyor. Binlerca vatandaşın yararlandığı sosyal destek ödemesinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. İşte, 1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 21:03 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 21:03
  • 1
  • 9
1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...

1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi kişilere sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Sosyal yardımdan yararlanan vatandaşlar başvuru için nasıl sorgulama yapılacağı ve ödemenin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, 1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşlar 1100 TL pandemi destek başvurusu hakkındaki detayları merak edip araştırmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

  • 3
  • 9
1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...

Yapılacak olan pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak.

  • 4
  • 9
1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan vatandaşların ödemeleri ise Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilmiş olacak.

  • 5
  • 9
1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?

Başvuru yapmış olduğunuz 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapın: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/