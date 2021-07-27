Emekliye beklenmedik fırsat! İkramiyeleri etkilemiyor, 6 ay içinde başvuru gerekiyor! O detay dikkat çekti...

İsteğe bağlı kesenek ödeyenlere her yıl bir kademe, her üç yıl içinde bir derece veriliyor. Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor. Dışarıdan prim ödeyerek, çalışmadan devlet memuru şartlarıyla emekli olmak isteyenlerin ödedikleri kesenekler emekli ikramiyesi hesabından sayılmıyor. Emekli ikramiyesi, istifa etmeden önceki çalıştığı süreye göre hesaplanıyor.