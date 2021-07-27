Emekliye beklenmedik fırsat! İkramiyeleri etkilemiyor, 6 ay içinde başvuru gerekiyor! O detay dikkat çekti...
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşa güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emeklilik imkanı bulunurkeni ikramiyeleri etkilemiyor. Ancak bu süreçte 6 ay detayı dikkat çekiyor. En az 10 yıl çalışma süresini dolduran memurlar kalan zamanı isteğe bağlı tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabiliyor. Bunun için ayrıca çalışmalarına gerek yok. İşte, gelişme hakkında detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.07.2021
19:40
Emekliye beklenmedik fırsat. İkramiyeleri etkilemiyor, 6 ay içinde başvuru gerekiyor. O detay dikkat çekti. Milyonlarca çalışan emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Yıllar içinde emeklilik için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Kamu hizmetinde en az 10 yıl çalışma süresini dolduran memurlar kalan zamanı isteğe bağlı tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabiliyor. Bunun için ayrıca çalışmalarına gerek yok. Konu hakkında gelişmelere haberimizde yer verdik. İşte, emeklilik fırsatı için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor. Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, isterlerse istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurabiliyor.
Yani isteğe bağlı sigortada memurlar için bir istisna sağlanıyor. 4C'li memurlar 10 yılı tamamlayıp isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında süreyi tamamladıktan sonra Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar. Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor. Yani Fiili Hizmet Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor.
ATILANA HAK YOK
Çalışmadan emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor. Örneğin 18 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip emekli sandığından emeklilik hakkı kazanabiliyor. Memurlar keseneklerini toplu veya aralıklı olarak 6 aydan daha uzun süre ödemezlerse, iştirakçilikleri sona eriyor. İsteğe bağlı ödemek isteyen memurların ödeyecekleri kesenek miktarı, memuriyetten ayrıldıkları zamanki kadrolarının karşılığı olan dereceye göre belirleniyor.
İsteğe bağlı kesenek ödeyenlere her yıl bir kademe, her üç yıl içinde bir derece veriliyor. Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor. Dışarıdan prim ödeyerek, çalışmadan devlet memuru şartlarıyla emekli olmak isteyenlerin ödedikleri kesenekler emekli ikramiyesi hesabından sayılmıyor. Emekli ikramiyesi, istifa etmeden önceki çalıştığı süreye göre hesaplanıyor.