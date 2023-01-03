03 Ocak 2023, Salı
Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?
Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret maaş zammına yönelik detaylar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Yeni açıklanan rakamlar ile birlikte birçok kalemde maaş güncellemesine gidildi. Hal böyle olunca maaş zammı için detaylar merak ediliyor. Peki, Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 07:39
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