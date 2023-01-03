Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını geçtiğimiz hafta açıkladı. Net 8 bin 500 TL olan asgari ücretle beraber birçok maaş ve ödeme kalemine de zam geldi. Peki, Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?