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Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?

Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret maaş zammına yönelik detaylar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Yeni açıklanan rakamlar ile birlikte birçok kalemde maaş güncellemesine gidildi. Hal böyle olunca maaş zammı için detaylar merak ediliyor. Peki, Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 07:39
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Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?

Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını geçtiğimiz hafta açıkladı. Net 8 bin 500 TL olan asgari ücretle beraber birçok maaş ve ödeme kalemine de zam geldi. Peki, Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?

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Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?

2023 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU: 8 BİN 506 TL

2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan,milyonların merakla beklediği yeni asgari ücreti net 8.506 TL olarak duyurdu.

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Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?

2023 KAPICI MAAŞI NE KADAR, APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

2023 Asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesinin ardından apartman görevlisi kapıcı maaşları da netlik kazandı.

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Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?

Buna göre, 2023 yılında apartman görevlisi kapıcı maaşı 8 bin 506 TL olarak güncellenecek.

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Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?

2022 KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Brüt Ücret: 6.471,00

Sigorta Primi İşçi Payı: 905,94

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 64,71

Kesintiler Toplamı: 970,65

NET ÜCRET (Asgari Ücret): 5.500,35