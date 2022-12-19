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Haberler Galeri 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! 5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! EYT'de ana kadro açığa çıktı! Staj, askerlik borçlanması...

1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! 5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! EYT'de ana kadro açığa çıktı! Staj, askerlik borçlanması...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili detaylar Aralık ayının sonuna geldiğimiz dönemde netleşmeye başladı. Yaş şartının tamamen ortadan kalkması gündemde yer alıyor. Yaş şartının ortadan kalkmasının halinde en önemli konu eksik primlerin tamamlanması olacak. Bu durumda bazı formüller ile prim eksiğini tamamlamak mümkün olacak. EYT ile emeklilik için 60 güne ihtiyaç varsa doğum izni süresinin 2 ayını borçlanmak yeterli olması bekleniyor. Hal böyle olunca," Eksik primi olanlar ne yapacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, EYT ile ilgili son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 19:20 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 17:43
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EYT’de ana kadro açığa çıktı! 5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! Staj, askerlik borçlanması...

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için atılan adımlar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlemeyi bekleyenler emeklilik planları yapmaya başladı. Bakan Bilgin Bilgin, "Uzun uğraşılarla çözüm aşamasına gelmiştir. Mali boyutu dışında teknik boyutları vardır. Onları da halletmek üzereyiz" dedi. İşte EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!

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EYT’de ana kadro açığa çıktı! 5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! Staj, askerlik borçlanması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bayburt'ta AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Bilgin şunları kaydetti:

"EYT geniş bir kitleyi ilgilendiren bir sorun. 8 Eylül 1999'dan bugüne gelen bir mesele, bunu da çözüyoruz. Bu, uzun uğraşılarla çözüm aşamasına gelmiştir. Birçok meselenin boyutu vardır. Mali boyutu dışında teknik boyutları vardır. Onları da halletmek üzereyiz. Bu ay içinde çözdükten sonra Meclis gündeminde yer alacağını planlıyoruz."

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EYT’de ana kadro açığa çıktı! 5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! Staj, askerlik borçlanması...

BAŞKAN ERDOĞAN "MASAMIZDAN KALDIRACAĞIZ" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada "2023'e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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EYT’de ana kadro açığa çıktı! 5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! Staj, askerlik borçlanması...

EKSİK PRİMLERİNİ TAMAMLAK İSTEYENLERE YOL HARİTASI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlarca vatandaş emeklilik planlaması yapıyor. Düzenlemenin 26 Aralık'taki Kabine Toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

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EYT’de ana kadro açığa çıktı! 5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! Staj, askerlik borçlanması...

Yaş şartının tamamen kalkması durumunda en önemli konu eksik prim günlerinin tamamlanması olacak. Doğum borçlanması yapacaklar izin süresinin hepsi yerine bir kısmını kullanabilir.