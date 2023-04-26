HaberlerGaleriAnnelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... 4500-3600 günle kısmi emeklilik!
Annelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... 4500-3600 günle kısmi emeklilik!
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan dezavantajlı kesimleri önceleyen aile kurumunu korumaya yönelik birçok tedbir düzenlemesini açıkladı. Aile kurumunu korumak adına devrim niteliğinde olan bu düzenlemeler özellikle kadınlara çalışma hayatında birçok rahatlık sağlıyor. Annelere uzaktan çalışma ve esnek saat düzenlemesi gelecek. Ev hanımlarına yıllık 12.810 TL katkı ve yıpranma payı ile emeklilik hakkı gelecek. İşte detaylar...