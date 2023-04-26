Annelere iş hayatında +90 prim günüyle altın bilezik! Ev hanımına yıllık 12.810 TL katkı+Yıpranma payı... 4500-3600 günle kısmi emeklilik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıklamasının ardından özellikle kadınlar için getirilecek olan erken emeklilik ve prim destekleri araştırılmaya başlandı. Düzenleme ile birlikte ayrıca Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için 4500-3600 gün ile emekliğinde yolu açılacak. Peki ev hanımlarına prim desteği nasıl olacak? Annelere esnek emeklilik ve esnek çalışma detayları neler?