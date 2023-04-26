26 Nisan 2023, Çarşamba
DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı 4.538 personel alımı yapacağını açıkladı. 26 Nisan'da başlayan başvurulara ilişkin detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 4 farklı branşta 2099 kadın ve 2439 erkek personel alımı gerçekleştirilecek. Peki DİB personel alımı şartları neler?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 22:57
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