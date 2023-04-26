DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?

İlanda yapılan açıklamada "Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında (dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonları) münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesi çerçevesinde 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi (silahsız) alımı yapılacaktır." denildi.