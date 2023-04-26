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Haberler Galeri DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?

DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı 4.538 personel alımı yapacağını açıkladı. 26 Nisan'da başlayan başvurulara ilişkin detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 4 farklı branşta 2099 kadın ve 2439 erkek personel alımı gerçekleştirilecek. Peki DİB personel alımı şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 22:57
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DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?

DİB personel alımı başvuruları 26 Nisan'da başladı. KPSS şartı aranan ilana göre aşçı, şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. 5 Mayıs itibarıyla sona erecek olan başvuruların tüm detayları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyenler için şartlar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

DİYANET 4.538 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?

İlanda yapılan açıklamada "Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında (dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonları) münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesi çerçevesinde 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi (silahsız) alımı yapılacaktır." denildi.

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DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?

KONTENJAN VE BRANŞ BİLGİLERİ

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DİYANET 4.538 personel alımı BAŞVURU EKRANI 2023 | DİB 4 branşta 2099 kadın-2439 erkek işçi alacak! KPSSP93-94... Şartları neler?

DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,