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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2020? İşte 2020 emekli maaşında son durum

Milyonlarca memur emeklisine yeni yılla birlikte yüzde 4'lük zam ile enflasyon farkı göründü. Zam farkı için düşünülen 3 tahmin var. Farkın en az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Peki belirtilen bu rakamlarla en düşük SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 emekli maaşında son durum...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 08:23
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2020? İşte 2020 emekli maaşında son durum

Ocak'tan tüm emeklilere zam yapılacak.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2020? İşte 2020 emekli maaşında son durum

Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2020? İşte 2020 emekli maaşında son durum

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2020? İşte 2020 emekli maaşında son durum

3 FARKLI TAHMİN
Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 12'lik enflasyon tahminine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2020? İşte 2020 emekli maaşında son durum

Bu durumda emeklilere yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak.