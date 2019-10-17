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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2020? İşte 2020 emekli maaşında son durum
Milyonlarca memur emeklisine yeni yılla birlikte yüzde 4'lük zam ile enflasyon farkı göründü. Zam farkı için düşünülen 3 tahmin var. Farkın en az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Peki belirtilen bu rakamlarla en düşük SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 emekli maaşında son durum...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 08:23
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