En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2020? İşte 2020 emekli maaşında son durum

Milyonlarca memur emeklisine yeni yılla birlikte yüzde 4'lük zam ile enflasyon farkı göründü. Zam farkı için düşünülen 3 tahmin var. Farkın en az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Peki belirtilen bu rakamlarla en düşük SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 emekli maaşında son durum...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 08:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





