Altın alacaklar dikkat! Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın son gününü yükseliş ile tamamladı. Yukarı yönlü ivme kazanan altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Altının gram fiyatı 305 TL'yi zorlarken, Ons Altın ise 1600 doları baskılamaya başladı. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin beklenirken, koronavirüs salgını fiyatlarda oldukça etkili. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları 1 Şubat...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





