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Altın alacaklar dikkat! Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın son gününü yükseliş ile tamamladı. Yukarı yönlü ivme kazanan altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Altının gram fiyatı 305 TL'yi zorlarken, Ons Altın ise 1600 doları baskılamaya başladı. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin beklenirken, koronavirüs salgını fiyatlarda oldukça etkili. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları 1 Şubat...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 09:41
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Altın alacaklar dikkat! Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın so işlem gününü de yükselişle tamamladı. Altının gram fiyatı 305 TL'ye dayanırken, çeyrek altın fiyatı 500 TL'ye dayandı. Ons Altın ise koronavirüs salgını baskısıyla 1590 doları aştı. Altın fiyatlarının yükselişle devam etmesi öngörülüyor. Peki, Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

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  • 36
Altın alacaklar dikkat! Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
303,59
303,81
%0,23

  • 3
  • 36
Altın alacaklar dikkat! Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
305,26
305,37
%0,78

  • 4
  • 36
Altın alacaklar dikkat! Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.588,29
1.590,03
%0,95

  • 5
  • 36
Altın alacaklar dikkat! Haftasonu gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
485,74
496,73
%0,23