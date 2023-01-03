ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Ankara TOKİ kura 3 Ocak sonuçları ve isim listesi arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ankara'da 2 - 12 Ocak tarihleri arasında 18 bin 450 konut için kura çekilişi gerçekleştirilecek ve hak sahipleri belirlenmiş olacak. İşte, bugün Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar ilçeleri için çekilen kura sonuçları...