HaberlerGaleriANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!
ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Ankara TOKİ kura 3 Ocak sonuçları ve isim listesi arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ankara'da 2 - 12 Ocak tarihleri arasında 18 bin 450 konut için kura çekilişi gerçekleştirilecek ve hak sahipleri belirlenmiş olacak. İşte, bugün Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar ilçeleri için çekilen kura sonuçları...
Giriş Tarihi: 03.01.2023 20:58Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 21:05