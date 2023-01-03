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Haberler Galeri ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Ankara TOKİ kura 3 Ocak sonuçları ve isim listesi arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ankara'da 2 - 12 Ocak tarihleri arasında 18 bin 450 konut için kura çekilişi gerçekleştirilecek ve hak sahipleri belirlenmiş olacak. İşte, bugün Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar ilçeleri için çekilen kura sonuçları...

Giriş Tarihi: 03.01.2023 20:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 21:05
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ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!

TOKİ kura çekilişlerinde 5.etaba girildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, sıra Ankara'ya geldi. Yayınlanan son kura takvimine göre; kuralar bugün Ankara ve Hatay illeri için başladı.Öte yandan Ankara'daki kura çekilişi 2 - 12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte, 3 Ocak 2023 tarihinde Ankara'da çekilen kura sonuçları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR, SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!

TOKİ 5.ETAP KURA TAKVİMİ

Yayınlanan son kura takvimine göre 2023 yılı itibariyle yapılacak kuralar şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut