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Haberler Galeri 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı Ocak maaş zammı netleşmiş oldu.Memur maaş zammı 2023 Ocak ayı için yüzde 25 olarak belirlendi. Bilindiği gibi ek gösterge düzenlemesi geçtiğimiz yıl yasalaşmıştı. Düzenlemenin 2023 yılında uygulanacağı açıklandı. Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin maaşlara ne zaman yansıyacağı sorusu milyonlarca vatandaş tarafından gündeme getirildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yatacak, kimlere verilecek? işte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03.01.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 19:33
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3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?

3600 ek gösterge için geri sayım başladı. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından memur ve emekli zammı da ortaya çıktı. Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin maaşlara ne zaman yansıyacağı merak konusu oluyor. Milyonlarca vatandaş, 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yatacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3600 ek gösterge 15 Ocak 2023 tarihinde uygulanmaya başlanacak. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 230 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1.641 TL ilave artış da 15 Ocak'ta aylıklarına yansıyacak.

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3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EK ZAM ALACAK MI?

2023'ün Ocak ayında memur emeklilerinin ek göstergeleri artacak, bu da emekli maaşlarına yansıyacak. Bu kapsamda da emekli maaşlarında yüzde 20'ler civarında bir artış olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde memur emeklileri 2023'ün başında hem toplu sözleşme zammı hem enflasyon farkı hem de 3600 ek göstergeden kaynaklı zam alacaklar.

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3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

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3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.