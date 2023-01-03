3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.