03 Ocak 2023, Salı
3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?
TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı Ocak maaş zammı netleşmiş oldu.Memur maaş zammı 2023 Ocak ayı için yüzde 25 olarak belirlendi. Bilindiği gibi ek gösterge düzenlemesi geçtiğimiz yıl yasalaşmıştı. Düzenlemenin 2023 yılında uygulanacağı açıklandı. Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin maaşlara ne zaman yansıyacağı sorusu milyonlarca vatandaş tarafından gündeme getirildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yatacak, kimlere verilecek? işte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.01.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 19:33
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