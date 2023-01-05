05 Ocak 2023, Perşembe
ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekilişi CANLI İZLE! 3800 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi
TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulanmaya başladı. 2023 yılının gelmesiyle birlikte kura çekilişi başlayan başkentte inşa edilecek olan 3800 konutun hak sahipleri belirleniyor. Bu zamana kadar Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikocahisar ilçelerinin kuraları çekildi. Peki TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekiliş sonucu belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:13
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