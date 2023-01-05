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Haberler Galeri ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekilişi CANLI İZLE! 3800 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekilişi CANLI İZLE! 3800 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulanmaya başladı. 2023 yılının gelmesiyle birlikte kura çekilişi başlayan başkentte inşa edilecek olan 3800 konutun hak sahipleri belirleniyor. Bu zamana kadar Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikocahisar ilçelerinin kuraları çekildi. Peki TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekiliş sonucu belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:13
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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekilişi CANLI İZLE! 3800 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

TOKİ Ankara kura çekilişi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. 2023 Mart ayına kadar tamamlanması planlanan kura çekilişlerinde Ankara ilinde hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Peki TOKİ Ankara Etimesgut kura sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekilişi CANLI İZLE! 3800 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

TOKİ ANKARA 05 OCAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekilişi CANLI İZLE! 3800 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ

TOKİ Ankara kura çekimi 05 Ocak tarihinde Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekilişi CANLI İZLE! 3800 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura çekilişi CANLI İZLE! 3800 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık