Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!

ALTN FİYATLARINDA DALGALANMA

Bugün kapanışta 2.496 lira seviyesinde olan bir gram altın var. Ons altın da 2.361 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Daha sonra 2.322 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın var. Dalgalanma var altın fiyatlarında. O direnç seviyelerini kıramadı. Tekrar pazartesi günü bu yatay sakin seyrin korunmasını bekliyoruz.