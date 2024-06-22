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Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!

Tatil bitti, piyasalar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Yükselir mi, düşer mi? Para Piyasaları Uzmanları İslam Memiş ve Şirin Sarı, A Haber'de yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, altından daha çok kazandıran yatırım aracını işaret etti. Gram altın için tarih ve rakam verdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.06.2024 11:09 Güncelleme: 22.06.2024 11:11
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Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!

Altın yükseliş trendine devam ediyor. Gram altın 2 bin 500 lirayı geçti.

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Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!

Tatil sonrası piyasalar haftayı nasıl kapattı? Altının seyri ne olacak? Yatırımcılar nasıl hareket etmeli? Altın almalı mı, satmalı mı? Para Piyasaları Uzmanları İslam Memiş ve Şirin Sarı, A Haber'de yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!

İslam Memiş: Altın fiyatları bayramdan önce bir dinlenme modundaydı. Bir düşüş trendindeydi. Gram altın 2.420 TL'ye kadar gerilemişti. Ons altın 2.293 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak tekrar yükseliş trendi yavaş yavaş başlıyor.

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Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!

"YÜKSELİŞ TRENDİNE BAŞLAYABİLİR"

Özellikle temmuz ayında beklediğim bu yükseliş trendi yine öngörüm devam ediyor temmuz ayı itibariyle tekrar yükseliş trendine başlayabilir diye tahmin ediyorum. Bugünkü gelişmeler bu tarafı işaret ediyor.

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Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!

ALTN FİYATLARINDA DALGALANMA

Bugün kapanışta 2.496 lira seviyesinde olan bir gram altın var. Ons altın da 2.361 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Daha sonra 2.322 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın var. Dalgalanma var altın fiyatlarında. O direnç seviyelerini kıramadı. Tekrar pazartesi günü bu yatay sakin seyrin korunmasını bekliyoruz.