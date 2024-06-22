22 Haziran 2024, Cumartesi
Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!
Tatil bitti, piyasalar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Yükselir mi, düşer mi? Para Piyasaları Uzmanları İslam Memiş ve Şirin Sarı, A Haber'de yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, altından daha çok kazandıran yatırım aracını işaret etti. Gram altın için tarih ve rakam verdi. İşte detaylar...
Giriş: 22.06.2024 11:09 Güncelleme: 22.06.2024 11:11
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