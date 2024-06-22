Kayıt dışı ekonomiye neşter! Kiracı ve esnaflar dikkat! Bunu yapan artık yanar

Vergide reform paketi ve kayıt dışılıkla mücadelede önemli adımlar atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir sürece başlıyor. Kayıt dışı çalışanlara ağır yaptırımlar uygulanması planlanırken, POS cihazını başkasına kullandıranlara da 3 kata kadar ceza geliyor. Kirayı banka yerine elden ödeyen kiracıya da ceza öngörülüyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör konuyla ilgili detayları yazdı.