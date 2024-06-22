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Kayıt dışı ekonomiye neşter! Kiracı ve esnaflar dikkat! Bunu yapan artık yanar

Vergide reform paketi ve kayıt dışılıkla mücadelede önemli adımlar atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir sürece başlıyor. Kayıt dışı çalışanlara ağır yaptırımlar uygulanması planlanırken, POS cihazını başkasına kullandıranlara da 3 kata kadar ceza geliyor. Kirayı banka yerine elden ödeyen kiracıya da ceza öngörülüyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör konuyla ilgili detayları yazdı.

Giriş: 22.06.2024 07:39 Güncelleme: 22.06.2024 09:34
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Kayıt dışı ekonomiye neşter! Kiracı ve esnaflar dikkat! Bunu yapan artık yanar

Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için elindeki tüm silahları çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketine göre, hiçbir yere kaydı olmadan çalışanlara ağır cezalar gelecek.

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Kayıt dışı ekonomiye neşter! Kiracı ve esnaflar dikkat! Bunu yapan artık yanar

POS cihazını başka mükelleflere kullandıranlara özel usulsüzlük cezasının 3 katı ceza kesilecek.

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Kayıt dışı ekonomiye neşter! Kiracı ve esnaflar dikkat! Bunu yapan artık yanar

POS cihazlarını üreten, yazılımını yapan şirketler Maliye ile entegrasyonu sağlamazsa onlara da ceza gelecek. Fatura düzenlemeyen işletmeler yanacak. İhbar ikramiyesi ödemesi artacak.

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Kayıt dışı ekonomiye neşter! Kiracı ve esnaflar dikkat! Bunu yapan artık yanar

Fatura kesmeyen işletmeyi bildirene tahakkuk ettirilen cezanın yüzde 5'i tutarında ikramiye ödenecek. Kirasını elden ödeyen kiracıya da özel usulsüzlük cezası kesilecek. IBAN'ını başkasına kullandıran da özel usulsüzlük cezası ödeyecek.

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Kayıt dışı ekonomiye neşter! Kiracı ve esnaflar dikkat! Bunu yapan artık yanar

VERGİ CEZALARI ARTIYOR
Maliye, 2023'te yapılan denetimlerde 30 bin 378 kişinin mükellef olmadan çalıştığını tespit etti. Kayıt dışı faaliyetlerde vergi ziyaı cezasının artırımlı uygulanmasına karar verildi. Taslak düzenlemeye göre, vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1.5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat olarak uygulanması planlanıyor.