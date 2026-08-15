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Altında sahteciliğe darphane duvarı: Karekod dönemi başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altında sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmek için Darphane tarafından devreye alınan Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile karekod dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistem sayesinde gram altından çeyrek ve Cumhuriyet altınına kadar belirli ürünlerin üretimden satışa kadar takibi sağlanırken, uzmanlar yatırımcıları özellikle paketli altın konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Altında sahteciliğe darphane duvarı: Karekod dönemi başladı 1

Piyasalarda özellikle fiziksel altına olan ilginin artmasıyla birlikte dolandırıcıların hedefi haline gelen vatandaşları korumak adına Darphane yeni bir güvenlik duvarı oluşturdu. Dijital altın alışverişini sağlıklı bulmayan yatırımcıların tercihi olan gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında artık karekod dönemi yaşanacak. Bu sistemle birlikte alınan altının kim tarafından, ne zaman üretildiği ve gerçekliği anlık olarak kontrol edilebilecek.

Altında sahteciliğe darphane duvarı: Karekod dönemi başladı 2

SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇEN TEKNOLOJİK KALKAN

Uzman isim, "Gram altın, paketli diye tabir ettiğimiz şu şekilde... Her yerden paketli altın alınmaz" uyarısında bulunarak, geleneksel alışkanlıkların değiştiğini belirtti. Uzman isim ayrıca, "Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu" ifadelerini kullandı. Sistemin getirdiği güven ortamına değinen Bir Vatandaş ise, "Böyle bir devlet güvencesi bize de güven verir" sözleriyle uygulamayı destekledi.

ALTINDA YENİ DÖNEM! SAHTECİLİĞE KAREKODLU DARPHANE KALKANI
Altında sahteciliğe darphane duvarı: Karekod dönemi başladı 3

YENİ SİSTEMLE TÜM SÜREÇ DEVLET KONTROLÜNDE

İstanbul Emniyeti'nin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği ve 7 kişinin 73 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı sahte altın operasyonları, piyasadaki tehlikeyi gözler önüne sermişti. Kuyumcuların teknoloji ve geleneksel yöntemlerle direndiği bu oyunlar, KMTS sistemi ile tarih oluyor.

Altında sahteciliğe darphane duvarı: Karekod dönemi başladı 4

Sistemin işleyişini anlatan uzman isim, "Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş sticker'la üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor" dedi. Rafinerilerin bastığı karekodlardan farklı olarak Darphane bandrolünün kopyalanamayacağını vurgulayan uzman isim, "Üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor" bilgisini verdi.

Altında sahteciliğe darphane duvarı: Karekod dönemi başladı 5

CEP TELEFONUYLA ANLIK SORGULAMA DÖNEMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aplikasyonu sayesinde iki aşamalı doğrulama yapılabileceğini belirten uzman isim, "Hazine Bakanlığı'nın aplikasyonuyla müşterilerimiz mesela telefonlarından gelecek bu barkodu okuttuğu zaman sahte olmadığına dair gönül rahatlığıyla bir alışveriş sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. Bu güvenli alışveriş ortamına vurgu yapan Bir Vatandaş, "Bütün kuyumcularda olmasını temenni ederim. Daha güvenli alışveriş, güvenerek alabileceğimiz bir sistem, en azından düşünmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Altında sahteciliğe darphane duvarı: Karekod dönemi başladı 6

Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen Darphane barkodlu altınlar piyasada yerini alırken, Bir Vatandaş süreci, "Gönül rahatlığıyla alabiliriz artık" sözleriyle özetledi.

Altında sahteciliğe darphane duvarı: Karekod dönemi başladı 7

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK EŞİKLER VE YIL SONU TAHMİNİ

Haberin devamında piyasalardaki son rotaya değinen uzman isim, "Gram altının fiyatı Kapalıçarşı fiyatlarıyla 6.750'nin üstünde tutulduğunda 7.400'e bir pencere açılacak. Yıl sonunu söylemek için Amerikan seçimlerini ve Fed'in faize dair uygulamalarını görmek lazım" sözleriyle yatırımcıyı gelecek dönem riskleri ve fırsatları konusunda uyardı.

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