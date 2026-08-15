Altında sahteciliğe darphane duvarı: Karekod dönemi başladı

Altında sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmek için Darphane tarafından devreye alınan Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile karekod dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistem sayesinde gram altından çeyrek ve Cumhuriyet altınına kadar belirli ürünlerin üretimden satışa kadar takibi sağlanırken, uzmanlar yatırımcıları özellikle paketli altın konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Piyasalarda özellikle fiziksel altına olan ilginin artmasıyla birlikte dolandırıcıların hedefi haline gelen vatandaşları korumak adına Darphane yeni bir güvenlik duvarı oluşturdu. Dijital altın alışverişini sağlıklı bulmayan yatırımcıların tercihi olan gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında artık karekod dönemi yaşanacak. Bu sistemle birlikte alınan altının kim tarafından, ne zaman üretildiği ve gerçekliği anlık olarak kontrol edilebilecek.

SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇEN TEKNOLOJİK KALKAN Uzman isim, "Gram altın, paketli diye tabir ettiğimiz şu şekilde... Her yerden paketli altın alınmaz" uyarısında bulunarak, geleneksel alışkanlıkların değiştiğini belirtti. Uzman isim ayrıca, "Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu" ifadelerini kullandı. Sistemin getirdiği güven ortamına değinen Bir Vatandaş ise, "Böyle bir devlet güvencesi bize de güven verir" sözleriyle uygulamayı destekledi. ALTINDA YENİ DÖNEM! SAHTECİLİĞE KAREKODLU DARPHANE KALKANI

YENİ SİSTEMLE TÜM SÜREÇ DEVLET KONTROLÜNDE İstanbul Emniyeti'nin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği ve 7 kişinin 73 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı sahte altın operasyonları, piyasadaki tehlikeyi gözler önüne sermişti. Kuyumcuların teknoloji ve geleneksel yöntemlerle direndiği bu oyunlar, KMTS sistemi ile tarih oluyor.

Sistemin işleyişini anlatan uzman isim, "Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş sticker'la üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor" dedi. Rafinerilerin bastığı karekodlardan farklı olarak Darphane bandrolünün kopyalanamayacağını vurgulayan uzman isim, "Üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor" bilgisini verdi.