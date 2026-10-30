Çöken binalar sonrası gözler riskli yapılarda: Evinden şüphe edenler dikkat!
İstanbul Maltepe ve Beyoğlu'nda art arda yaşanan bina çökmeleri, gözleri yeniden yapı güvenliğine çevirdi. Evinin sağlamlığından şüphe eden binlerce vatandaş "Binam güvenli mi?" sorusuna yanıt ararken, binaların risk durumu e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki tespit süreci nasıl işliyor, kimler başvurabilir? İşte adım adım riskli yapı rehberi.
Maltepe'de çöken binanın ardından önceki gün Beyoğlu'nda da 5 katlı metruk bir binanın çökmesi, binlerce kişiyi aynı sorunun yanıtını aramaya yöneltti: Oturduğum bina güvenli mi? Binam riskli yapı olarak kayıtlara geçti mi?
Özellikle eski yapılarda yaşayan vatandaşlar için yapı güvenliği yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşirken, binanın risk durumunu öğrenmek ve gerekli adımları atmak isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Peki, riskli yapı tespiti için kimler başvurabiliyor, hangi belgeler gerekiyor, süreç nasıl işliyor ve bina riskli çıkarsa hangi desteklerden yararlanılabiliyor? İşte başvuru sürecinden devlet desteklerine kadar bilinmesi gerekenler...
Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre binanın riskli yapı olarak kayıtlara geçip geçmediğini öğrenmek isteyen vatandaşların öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Arama bölümüne "Riskli Yapı Tespiti" yazıldıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan ilgili hizmet seçiliyor.
Ardından istenen kişisel ve adres bilgileri dolduruluyor, dilekçe hazırlanarak başvuru tamamlanıyor. Ancak bu hizmetten yalnızca üzerinde tapu kaydı bulunan ev sahipleri yararlanabiliyor. Kiracılar ise ev sahiplerinden binanın risk durumunu kontrol etmelerini isteyebiliyor.