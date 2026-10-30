KİMLER BAŞVURABİLİR?

Binadaki herhangi bir bağımsız bölümün maliki veya yasal temsilcisi, diğer kat maliklerinin onayını almadan tek başına riskli yapı tespiti için başvuruda bulunabiliyor. Böylece bir binadaki tüm kat maliklerinin ortak karar vermesi beklenmeden de süreç başlatılabiliyor. Bakanlık veya ilgili idareler de gerekli gördükleri durumlarda riskli yapı tespitini resen, yani kendiliğinden yaptırabiliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Riskli yapı tespiti, yalnızca binanın gözle incelenmesiyle sınırlı olmayan teknik ve idari aşamalardan oluşuyor. Süreç, lisanslı kuruluşun seçilmesinden başlayarak raporun hazırlanması, idari değerlendirme ve gerekli olması halinde tahliye ve yıkım aşamalarına kadar ilerliyor.

1. Lisanslı kuruluş seçimi ve yerinde inceleme: İlk aşamada Bakanlığın lisans verdiği bir mühendislik firması veya kuruluşa başvuruluyor. Uzmanlar binada yerinde inceleme yapıyor. Donatı tarama cihazları, diğer adıyla profometreler kullanılarak betonarme elemanlardaki demir donatıların konumu ve özellikleri kontrol ediliyor.

2. Karot ve laboratuvar testleri: Yapının beton dayanımını değerlendirmek amacıyla kolon ve kirişlerden alınan karot numuneleri, akredite laboratuvarlarda basınç dayanım testine tabi tutuluyor. Gerekli teknik incelemeler kapsamında zemin etüdü ve mühendislik hesapları da yapılıyor.

3. Raporlama ve onay: İncelemelerin ardından riskli yapı tespit raporu hazırlanıyor. Lisanslı kuruluş tarafından Bakanlığın elektronik yazılım sistemi A.R.A.A.D. aracılığıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iletilen rapor, ilgili idari süreç kapsamında değerlendiriliyor.

4. Tapuya şerh ve tebligat: Raporun uygun bulunması halinde ilgili tapu müdürlüğüne bildirim yapılıyor ve tapu kütüğüne "riskli yapı" şerhi işleniyor. Alınan karar maliklere tebliğ ediliyor.